(GLO)- Công an huyện Mang Yang (tỉnh Gia Lai) đang tạm giữ hình sự 2 đối tượng: Y Thuễ (SN 2002, trú tại làng Dơ Nâu, xã Kon Thụp, huyện Mang Yang) và Lê Đức Độ (SN 1995, tạm trú tại thị trấn Phú Thiện) để điều tra về hành vi mua bán, tàng trữ trái phép chất ma túy.

Khoảng 11 giờ 30 phút ngày 5-4, Công an huyện Mang Yang bắt quả tang Y Thuễ có hành vi tàng trữ trái phép chất ma túy, thu giữ trên người đối tượng 2 gói ni lông nhỏ bên trong chứa chất tinh thể màu trắng (đối tượng khai nhận là ma túy đá). Tiến hành khám xét khẩn cấp nơi ở của đối tượng, cơ quan Công an thu giữ thêm 3 gói ni lông nhỏ bên trong chứa chất tinh thể màu trắng và 1 bộ dụng cụ sử dụng ma túy.

Tại cơ quan Công an, Y Thuễ khai nhận số ma túy trên mua của đối tượng Lê Đức Độ. Đến khoảng 17 giờ 40 phút cùng ngày, Công an huyện Mang Yang và các đơn vị có liên quan đã tiến hành giữ người trong trường hợp khẩn cấp với Lê Đức Độ khi đối tượng đang lưu trú tại một khách sạn trên địa bàn phường Phù Đổng, TP. Pleiku. Khám xét trên người đối tượng, lực lượng Công an thu giữ 3 túi ni lông nhỏ bên trong chứa chất tinh thể màu trắng (đối tượng khai nhận là ma túy đá).