An Khê: Tạm giữ 3 đối tượng tàng trữ trái phép chất ma túy

(GLO)- Cơ quan Cảnh sát Điều tra Công an thị xã An Khê (tỉnh Gia Lai) cho biết, đã ra quyết định tạm giữ hình sự 3 đối tượng để điều tra về hành vi tàng trữ trái phép chất ma túy.

3 đối tượng bị tạm giữ, gồm: Lê Hoàng Vũ (SN 1994, trú phường Ngô Mây, thị xã An Khê); Nguyễn Thị Mỹ (SN 1982, trú phường An Phú, thị xã An Khê) và Nguyễn Thị Mỹ Chi (SN 1989, trú phường Tây Sơn, thị xã An Khê).

Trước đó, vào lúc 23 giờ 15 ngày 22-2, qua công tác nghiệp vụ tại tổ 9, phường An Phú, Công an thị xã An Khê phát hiện Lê Hoàng Vũ điều khiển xe máy chở Nguyễn Thị Mỹ có biểu hiện nghi vấn nên tiến hành dừng phương tiện kiểm tra.

Lúc này, thấy lực lượng Công an, Mỹ vứt từ trong tay xuống đường 2 gói ni lông bên trong chứa chất tinh thể màu trắng. Khai nhận với cơ quan Công an, cả 2 thừa nhận đây là ma túy đá và mua của đối tượng Nguyễn Thị Mỹ Chi.

Tiến hành khám xét khẩn cấp nơi ở của Nguyễn Thị Mỹ Chi, Công an thị xã An Khê phát hiện 1 gói ni lông bên trong chứa chất màu trắng dạng tinh thể và 1 bộ dụng cụ sử dụng ma túy có bám dính chất màu nâu (ma túy). Trên cơ sở đó, Cơ quan Cảnh sát Điều tra đã ra lệnh giữ người trong trường hợp khẩn cấp đối tượng Nguyễn Thị Mỹ Chi để điều tra về hành vi tàng trữ trái phép chất ma túy.

Vụ việc đang được Cơ quan Cảnh sát Điều tra Công an thị xã An Khê tiếp tục điều tra, làm rõ.