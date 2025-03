Đức Cơ: Thưởng nóng cho Công an xã Ia Dom vì liên tiếp bắt 2 vụ ma tuý

Theo đó, sau khi Công an huyện Đức Cơ giải thể, một số cán bộ, chiến sĩ của các Đội thuộc Công an huyện đã được phân bổ về Công an xã Ia Dom. Để các mặt công tác không bị gián đoạn, đảm bảo an ninh trật tự tại địa bàn, Công an xã Ia Dom đã tăng cường công tác phòng ngừa, đấu tranh với các loại tội phạm.

Lãnh đạo Huyện ủy, UBND huyện Đức Cơ tiến hành thưởng nóng cho Công an xã Ia Dom. Ảnh: Duy Hải

Qua công tác nắm bắt tình hình, phối hợp trao đổi nghiệp vụ với Công an xã Ia Nan, Công an xã Kla, Tổ Điều tra Hình sự khu vực 4 (Công an tỉnh) và tổ công tác địa bàn của Đồn Biên phòng Cửa khẩu Quốc tế Lệ Thanh, Công an xã Ia Dom đã liên tiếp bắt giữ 2 vụ với 3 đối tượng liên quan đến ma túy.

Cụ thể vào khoảng 22 giờ ngày 11-3, Công an xã Ia Dom kiểm tra hành chính nơi ở của Võ Chí Thịnh (SN 2006, trú tại thôn Ia Mút) đã phát hiện và bắt quả tang Thịnh cùng Nguyễn Quốc Cường (SN 2006, trú tại làng Bi, xã Ia Dom) có hành vi sử dụng trái phép chất ma túy.

Đối tượng Thịnh bị bắt giữ cùng dụng cụ sử dụng ma túy đá. Ảnh: Duy Hải

Quá trình đấu tranh, Thịnh khai đã mua 300 ngàn đồng ma túy đá vào tối cùng ngày của 1 đối tượng trên địa bàn xã Ia Dom rồi rủ Cường cùng sử dụng.

Từ nguồn thông tin này, khoảng 8 giờ ngày 12-3, Công an xã Ia Dom đã phát hiện, bắt giữ đối tượng đã bán ma túy cho Thịnh là Hoàng Hữu Lộc (SN 1994, trú tại thôn Mook Đen 2, xã Ia Dom).

Đối tượng Lộc bị bắt giữ tại nhà riêng. Ảnh: Duy Hải

Quá trình kiểm tra, lực lượng Công an phát hiện nơi ở của Lộc đang cất giấu 10 gói nilon bên trong có chứa chất rắn dạng tinh thể màu trắng (đối tượng khai là ma túy đá mua về bán lại kiếm lời). Bên cạnh đó còn thu giữ 1 cân tiểu ly, 1 kéo kim loại và số tiền 2,1 triệu đồng liên quan đến việc mua bán trái phép chất ma túy của Lộc.

Công an xã Ia Dom đã phối hợp với Tổ điều tra Hình sự khu vực 4 lập biên bản bắt người phạm tội quả tang, thu giữ, niêm phong tang vật theo quy định.

Số ma túy thu giữ tại nhà đối tượng Lộc. Ảnh: Duy Hải

Trước những thành tích trên, Huyện ủy, UBND huyện Đức Cơ đã thưởng nóng nhằm biểu dương các thành tích của cán bộ, chiến sĩ Công an xã Ia Dom. Trước đó, Đảng ủy, UBND xã Ia Dom cũng khen thưởng, động viên tinh thần cán bộ, chiến sĩ Công an xã trước những thành tích trên.