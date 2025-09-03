Khởi tố đối tượng mua bán trái phép chất ma túy tại Đức Cơ

(GLO)- Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Gia Lai vừa khởi tố vụ án, khởi tố bị can Nguyễn Thanh Tuấn (SN 1997, trú tại tổ 3, xã Đức Cơ) về hành vi mua bán trái phép chất ma túy.

Ngày 24-8, Công an xã Đức Cơ tiến hành kiểm tra nhà của Tuấn và phát hiện đối tượng cất giấu hơn 3,2g ma túy dạng đá. Qua đấu tranh, Tuấn khai nhận mua số ma túy này về bán lại cho các đối tượng khác sử dụng.

Nguyễn Thanh Tuấn và tang vật. Ảnh: Văn Mạnh

Đồng thời, Công an xã Đức Cơ còn phát hiện trong nhà của Tuấn có giấu 6 hộp giấy nghi là pháo hoa nổ với khối lượng khoảng 11 kg. Tuấn khai nhận đã gửi 4 hộp pháo tương tự theo xe khách đến khu vực phường Quy Nhơn để tiêu thụ.

Từ thông tin này, Công an xã Đức Cơ phối hợp với Tổ Cảnh sát Giao thông địa bàn Đức Cơ (Đội Cảnh sát Giao thông đường bộ số 3 thuộc Phòng Cảnh sát Giao thông, Công an tỉnh) đã thu giữ số pháo trên với khối lượng khoảng 7 kg trên xe khách mà Tuấn đã gửi.

Đối tượng Tuấn cùng số pháo thu giữ tại nhà. Ảnh: Văn Mạnh

Ngoài truy cứu trách nhiệm hình sự liên quan đến ma túy, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh đang tiếp tục củng cố hồ sơ xử lý đối tượng liên quan đến hành vi mua bán, tàng trữ hàng cấm.