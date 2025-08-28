Danh mục
Phát hiện nhóm đối tượng sử dụng trái phép ma túy ở xã Bình Dương

THÀNH LONG
(GLO)- Ngày 27-8, Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy (Công an tỉnh Gia Lai) đã tạm giữ hình sự nhóm đối tượng để làm rõ hành vi “Tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy”.

Theo đó, nhóm đối tượng gồm: Trần Nguyễn Thảo Nguyên (SN 2003), Lỡ Công Đạt (SN 2006, cùng trú tại thôn Dương Liễu Tây, xã Bình Dương) và Nguyễn Anh Tuấn (SN 2001, trú tại thôn Phước Thung, xã Bình Dương).

Trước đó, qua công tác nắm tình hình, Công an xã Bình Dương phát hiện có nhóm thanh niên sử dụng ma túy trái phép nên đã lên kế hoạch triệt xóa.

chatgpt-image-16-13-24-27-thg-8-2025.png
Từ trái sang: Lỡ Công Đạt, Nguyễn Anh Tuấn, Trần Nguyễn Thảo Nguyên. Ảnh: ĐVCC

Sau nhiều ngày theo dõi và mật phục, khoảng 22 giờ 30 phút ngày 25-8, Công an xã Bình Dương kiểm tra hành chính tại số nhà 103 đường Võ Văn Dũng (thôn Dương Liễu Đông, xã Bình Dương), phát hiện 3 đối tượng trên cùng Nguyễn Thành Đạt (SN 2004, trú tại thôn Dương Liễu Tây) tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy.

Tại thời điểm kiểm tra, các đối tượng đã bỏ chạy. Công an xã Bình Dương bắt được Trần Nguyễn Thảo Nguyên, truy bắt Lỡ Công Đạt, Nguyễn Anh Tuấn. Tổ công tác cũng thu giữ nhiều tang vật liên quan hành vi của các đối tượng.

Các đối tượng khai nhận, Nguyên cùng Nguyễn Thành Đạt, Lỡ Công Đạt, Tuấn rủ nhau mua ma túy đá về sử dụng tại nhà ở của Nguyên.

Hiện Nguyễn Thành Đạt đã bỏ trốn. Cơ quan Công an đang tiếp tục truy lùng, đồng thời kêu gọi đối tượng đến cơ quan Công an gần nhất trình diện để được hưởng khoan hồng của pháp luật.

