Ký kết quy chế phối hợp đảm bảo an toàn giao thông niên vụ mía 2025-2026

ĐOÀN BÌNH
(GLO)- Chiều 18-11, tại phường Ayun Pa, Công an tỉnh Gia Lai và Công ty Cổ phần Nông nghiệp AgriS Gia Lai tổ chức hội nghị ký kết quy chế phối hợp đảm bảo an ninh trật tự, an toàn giao thông niên vụ thu hoạch mía 2025-2026.

Tại hội nghị, Công an tỉnh, Công ty Cổ phần Nông nghiệp AgriS Gia Lai, 4 doanh nghiệp kinh doanh vận tải hàng hóa và 80 tài xế đại diện cho hơn 200 lái xe ký kết hợp đồng vận chuyển mía đã thảo luận, thống nhất ký kết quy chế phối hợp với nhiều nội dung quan trọng nhằm chung tay thực hiện có hiệu quả công tác đảm bảo an ninh trật tự, an toàn giao thông trong niên vụ thu hoạch mía 2025-2026.

z7237222775601-bd405512e6ed77a7511963a0b78845d4.jpg
Đại diện tài xế và doanh nghiệp ký kết quy chế phối hợp. Ảnh: Phi Long

Theo đó, lực lượng Công an sẽ phối hợp với các đơn vị liên quan tăng cường công tác tuần tra kiểm soát, kịp thời phát hiện, xử lý nghiêm các phương tiện vận tải chở quá khổ, quá tải ngay tại địa bàn quản lý. Quản lý chặt chẽ các loại đối tượng, không để xảy ra các hoạt động "bảo kê", chèn ép người dân trong quá trình thu mua, thu hoạch mía.

z7237174943358-2a5a0226da2a088018c91e37d40d10be.jpg
Thượng tá Ksor H'Bơ Khắp-Phó Giám đốc Công an tỉnh Gia Lai phát biểu tại hội nghị. Ảnh: Phi Long

Công ty Cổ phần Nông nghiệp AgriS Gia Lai tổ chức các biện pháp quản lý, điều hành chặt chẽ đối với phương tiện chở mía ra vào nhà máy, kiên quyết không nhập nguyên liệu đối với các trường hợp vi phạm pháp luật, chở hàng quá khổ, quá tải trọng cho phép và chưa ký cam kết chấp hành pháp luật. Phối hợp chặt chẽ với lực lượng Công an đảm bảo tuyệt đối an ninh trật tự, an toàn giao thông phục vụ hoạt động sản xuất, kinh doanh tại nhà máy.

Các doanh nghiệp và cá nhân kinh doanh vận tải chấp hành nghiêm các quy định về vận tải đường bộ, bốc xếp hàng hóa lên xe và tải trọng hàng hóa; tuyệt đối không giao xe cho các tài xế không đủ điều kiện điều khiển phương tiện.

Chính phủ siết quản lý tàu bay không người lái

Chính phủ siết quản lý tàu bay không người lái

Tin tức

Nghị định 288/2025/NĐ-CP có hiệu lực từ ngày 5/11, thiết lập khung pháp lý toàn diện cho hoạt động nghiên cứu, sản xuất và khai thác máy bay không người lái (UAV), bảo đảm yêu cầu quốc phòng, an ninh và trật tự an toàn xã hội.

Cơ quan Cơ quan cảnh sát điều tra Công an tỉnh Gia Lai thực hiện lệnh bắt tạm giam đối tượng Bùi Huỳnh Sang

Gia Lai: Bắt tạm giam đối tượng dùng kiếm chém bạn

Tin tức

(GLO)- Sau khi có kết quả giám định của cơ quan chức năng, ngày 15-11, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Gia Lai cho biết đã khởi tố và thi hành lệnh bắt tạm giam đối với Bùi Huỳnh Sang (SN 2008, ở khu phố Định Bình, phường Bồng Sơn) về hành vi cố ý gây thương tích.

Lật lại loạt sai phạm của thẩm mỹ viện Mailisa

Lật lại loạt sai phạm của thẩm mỹ viện Mailisa

Pháp luật

Thẩm mỹ viện Mailisa nhiều năm qua liên tục bị cơ quan chức năng xử phạt vì vi phạm trong hoạt động quảng cáo, cung cấp dịch vụ và sử dụng thiết bị can thiệp vào cơ thể người khi chưa được cấp phép, hoặc sử dụng người hành nghề nhưng chưa có chứng chỉ hành nghề.

Sở Công Thương và Trường Cao đẳng Thương mại tổ chức hội nghị phổ biến Luật Bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng 2023.

Gia Lai: Phổ biến Luật Bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng

Tin tức

(GLO)- Ngày 13-11, Sở Công Thương tỉnh Gia Lai phối hợp với Trường Cao đẳng Thương mại (Bộ Công Thương) tổ chức hội nghị phổ biến Luật Bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng cho đội ngũ cán bộ các sở, ngành, hiệp hội, UBND các xã, phường và doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh.

Xử lý hình sự 2 đối tượng ở Phù Mỹ Đông lợi dụng các quyền tự do dân chủ vi phạm pháp luật.

Gia Lai: Khởi tố 2 đối tượng lợi dụng các quyền tự do dân chủ xâm phạm lợi ích của Nhà nước

Thời sự

(GLO)- Sáng 12-11, Cơ quan An ninh điều tra Công an tỉnh Gia Lai đã công bố quyết định khởi tố bị can và thực hiện lệnh bắt tạm giam thời hạn 2 tháng đối với Nguyễn Thị Biểu (SN 1961); khởi tố bị can, cấm đi khỏi nơi cư trú đối với Phạm Thị Diễm (SN 1983, cùng trú tại xã Phù Mỹ Đông).

Xe tải có giấy phép đi vào đường cấm để phục vụ thi công.

Xe tải có giấy phép đi vào đường cấm

Tin tức

(GLO)- Chiều 12-11, theo nguồn tin của phóng viên, cơ quan Công an xác định chiếc xe tải trong vụ va chạm với xe máy ở ngã tư Hoàng Văn Thụ-Trần Phú (phường Diên Hồng, tỉnh Gia Lai) có giấy phép đi vào đường cấm tại khu vực trên.

null