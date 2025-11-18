Ký kết quy chế phối hợp đảm bảo an toàn giao thông niên vụ mía 2025-2026

Tại hội nghị, Công an tỉnh, Công ty Cổ phần Nông nghiệp AgriS Gia Lai, 4 doanh nghiệp kinh doanh vận tải hàng hóa và 80 tài xế đại diện cho hơn 200 lái xe ký kết hợp đồng vận chuyển mía đã thảo luận, thống nhất ký kết quy chế phối hợp với nhiều nội dung quan trọng nhằm chung tay thực hiện có hiệu quả công tác đảm bảo an ninh trật tự, an toàn giao thông trong niên vụ thu hoạch mía 2025-2026.

Đại diện tài xế và doanh nghiệp ký kết quy chế phối hợp. Ảnh: Phi Long

Theo đó, lực lượng Công an sẽ phối hợp với các đơn vị liên quan tăng cường công tác tuần tra kiểm soát, kịp thời phát hiện, xử lý nghiêm các phương tiện vận tải chở quá khổ, quá tải ngay tại địa bàn quản lý. Quản lý chặt chẽ các loại đối tượng, không để xảy ra các hoạt động "bảo kê", chèn ép người dân trong quá trình thu mua, thu hoạch mía.

Thượng tá Ksor H'Bơ Khắp-Phó Giám đốc Công an tỉnh Gia Lai phát biểu tại hội nghị. Ảnh: Phi Long

Công ty Cổ phần Nông nghiệp AgriS Gia Lai tổ chức các biện pháp quản lý, điều hành chặt chẽ đối với phương tiện chở mía ra vào nhà máy, kiên quyết không nhập nguyên liệu đối với các trường hợp vi phạm pháp luật, chở hàng quá khổ, quá tải trọng cho phép và chưa ký cam kết chấp hành pháp luật. Phối hợp chặt chẽ với lực lượng Công an đảm bảo tuyệt đối an ninh trật tự, an toàn giao thông phục vụ hoạt động sản xuất, kinh doanh tại nhà máy.

Các doanh nghiệp và cá nhân kinh doanh vận tải chấp hành nghiêm các quy định về vận tải đường bộ, bốc xếp hàng hóa lên xe và tải trọng hàng hóa; tuyệt đối không giao xe cho các tài xế không đủ điều kiện điều khiển phương tiện.