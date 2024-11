Ký kết quy chế phối hợp bảo đảm an toàn giao thông trong vụ thu hoạch mía

(GLO)- Tại thị xã Ayun Pa, Phòng Cảnh sát Giao thông (Công an tỉnh) và Công an các huyện, thị xã gồm: Krông Pa, Phú Thiện, Ia Pa, Chư Sê, Ayun Pa cùng Công ty cổ phần Nông nghiệp AgriS Gia Lai vừa ký kết quy chế phối hợp trong công tác đảm bảo trật tự ATGT niên vụ thu hoạch mía 2024-2025.

Phòng Cảnh sát giao thông, Công an thị xã Ayun Pa, Công an các huyện: Krông Pa, Phú Thiện, Ia Pa, Chư Sê; Đại diện Ban Giám đốc Công ty cổ phần nông nghiệp Agris Gia Lai và một số doanh nghiệp kinh doanh vận tải mía ký kết quy chế phối hợp trong đảm bảo trật tự an toàn giao thông. Ảnh: N.H

Theo quy chế phối hợp, lực lượng Công an có trách nhiệm thông tin kịp thời các chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước về công tác bảo đảm trật tự an toàn giao thông, tình hình an ninh trật tự; tuyên truyền, phổ biến pháp luật cho cán bộ, công nhân viên của Công ty cổ phần Nông nghiệp AgriS Gia Lai; tăng cường tuần tra, kiểm soát nhằm phát hiện, xử lý nghiêm các phương tiện vận tải chở quá khổ, quá tải; không để xảy ra các hoạt động bảo kê, chèn ép người dân trong quá trình thu mua mía…

Công ty cổ phần Nông nghiệp AgriS Gia Lai có trách nhiệm quản lý, điều hành chặt chẽ phương tiện chở mía ra vào nhà máy; yêu cầu các chủ phương tiện cam kết chấp hành nghiêm pháp luật, kịp thời trao đổi với lực lượng Công an về các phương tiện vi phạm. Các doanh nghiệp kinh doanh vận tải chấp hành nghiêm quy định pháp luật về vận tải đường bộ.