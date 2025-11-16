Động thổ dự án Trường Phổ thông nội trú liên cấp tại 7 xã biên giới Gia Lai

Dự buổi lễ có Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Phó Thủ tướng Chính phủ Hồ Quốc Dũng; Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh Phạm Anh Tuấn; Phó Chủ tịch HĐND tỉnh Huỳnh Thúy Vân; các Phó Chủ tịch UBND tỉnh Lâm Hải Giang, Nguyễn Hữu Quế cùng lãnh đạo các bộ, ngành Trung ương; lãnh đạo các sở, ngành của tỉnh và đông đảo cán bộ, giáo viên, học sinh, Nhân dân địa phương.

Phó Thủ tướng Hồ Quốc Dũng và Chủ tịch UBND tỉnh Phạm Anh Tuấn dự buổi lễ. Ảnh: T.D

Dự án được triển khai theo Thông báo Kết luận số 81-TB/TW ngày 18-7-2025 của Bộ Chính trị và Nghị quyết số 298/NQ-CP ngày 26-9-2025 của Chính phủ về đầu tư xây dựng trường học tại các xã biên giới. Tại Gia Lai, 7 xã biên giới gồm Ia Mơ, Ia Púch, Ia Pnôn, Ia Nan, Ia Dom, Ia Chia, Ia O được xây dựng 7 Trường Phổ thông nội trú liên cấp Tiểu học và THCS với tổng mức đầu tư hơn 1.516 tỷ đồng, quy mô 212 lớp học với khoảng 7.420 học sinh.

Các trường được xây dựng đồng bộ, gồm khu học tập, khu nội trú, nhà ăn, khu ở giáo viên và hệ thống hạ tầng kỹ thuật hiện đại, thân thiện, đáp ứng đầy đủ yêu cầu dạy học và sinh hoạt nội trú cho học sinh các dân tộc thiểu số tại khu vực biên giới.

Phó Thủ tướng Hồ Quốc Dũng phát biểu tại buổi lễ. Ảnh: T.D

Phát biểu tại buổi lễ, Phó Thủ tướng Hồ Quốc Dũng nhấn mạnh: Việc xây dựng các trường phổ thông nội trú liên cấp ở các xã biên giới là chủ trương nhân văn, có ý nghĩa chiến lược lâu dài, góp phần nâng cao chất lượng giáo dục vùng sâu, vùng xa, vùng đồng bào dân tộc thiểu số; củng cố quốc phòng-an ninh, xây dựng “thế trận lòng dân” vững chắc. Phó Thủ tướng đề nghị tỉnh Gia Lai chỉ đạo quyết liệt để dự án thi công đúng tiến độ, đảm bảo chất lượng và an toàn; chuẩn bị đội ngũ giáo viên, cán bộ quản lý, phương án vận hành để trường sớm trở thành “ngôi nhà tri thức-nơi ươm mầm tương lai cho con em vùng biên giới”.

Thay mặt lãnh đạo tỉnh, Chủ tịch UBND tỉnh Phạm Anh Tuấn cảm ơn Chính phủ, các bộ, ngành Trung ương đã quan tâm để tỉnh Gia Lai triển khai sớm các dự án và cho biết tỉnh sẽ tập trung chỉ đạo quyết liệt, phối hợp đồng bộ giữa các sở, ngành, địa phương, đơn vị thi công để dự án hoàn thành đúng kế hoạch, huy động các nguồn lực nhằm tiếp tục hoàn thiện cơ sở vật chất và thực hiện mục tiêu “không để học sinh nào bỏ học vì hoàn cảnh khó khăn”.

Phó Thủ tướng Hồ Quốc Dũng và Chủ tịch UBND tỉnh Phạm Anh Tuấn trao tặng các phần quà cho các hộ gia đình chính sách. Ảnh: T.D

Thay mặt cho các địa phương ở biên giới của tỉnh được đầu tư xây dựng trường học liên cấp, đại diện chính quyền xã Ia Nan cam kết sẽ đồng hành với chủ đầu tư, đơn vị thi công để dự án triển khai an toàn, đúng tiến độ; vận động phụ huynh đưa con em đến trường đầy đủ; chuẩn bị nhân lực, cơ sở vật chất để trường đi vào hoạt động hiệu quả ngay từ năm học 2026-2027.

Nhân dịp này, Phó Thủ tướng Hồ Quốc Dũng và Chủ tịch UBND tỉnh Phạm Anh Tuấn đã trao tặng các phần quà cho các hộ gia đình chính sách, học sinh và giáo viên có hoàn cảnh khó khăn tại 7 xã biên giới. Cụ thể, 5 hộ gia đình chính sách tiêu biểu được tặng 5 triệu đồng/hộ; 20 học sinh khó khăn được tặng 1,5 triệu đồng/em; 12 giáo viên có hoàn cảnh khó khăn được trao 2 triệu đồng/người.