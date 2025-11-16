Khách hàng mòn mỏi đòi tiền mua đất nền thuộc Dự án Khu dân cư Phú Mỹ Lộc

(GLO)- Bà Nguyễn Thị Lũy (phường Tam Quan, tỉnh Gia Lai) đặt mua lô đất B3 - 06, diện tích 105 m², tổng giá trị hơn 1,92 tỷ đồng nhưng không được chủ đầu tư là Công ty CP Đầu tư TCV bàn giao giấy chứng nhận quyền sử dụng đất (sổ đỏ) như cam kết.

Trong đơn gửi đến Báo và phát thanh, truyền hình Gia Lai, bà Nguyễn Thị Lũy (trú tại TP. Đà Nẵng) trình bày: Ngày 28-6-2021, bà ký hợp đồng đặt mua đất nền thuộc Dự án Khu dân cư Phú Mỹ Lộc tại phường Tam Quan, TX Hoài Nhơn, tỉnh Bình Định cũ (nay là phường Tam Quan, tỉnh Gia Lai) với chủ đầu tư dự án là Công ty CP Đầu tư TCV (địa chỉ tại tỉnh Quảng Nam, nay là TP. Đà Nẵng). Theo hợp đồng, bà Lũy đặt mua lô đất B3 - 06, diện tích 105 m², tổng giá trị hơn 1,92 tỷ đồng.

Sau khi ký kết, bà Lũy đã thực hiện đầy đủ nghĩa vụ tài chính, nộp tiền từng đợt đúng tiến độ theo hợp đồng với tổng số tiền hơn 1,47 tỷ đồng (số còn lại giao khi hoàn tất các thủ tục). Tuy nhiên, Công ty TCV không bàn giao giấy chứng nhận quyền sử dụng đất (sổ đỏ) cho bà Lũy như cam kết.

Khu dân cư Phú Mỹ Lộc nhìn từ trên cao. Ảnh: NDCC

Không nhận được đất, bà Lũy nhiều lần yêu cầu Công ty TCV hoàn trả số tiền đã đóng và bồi thường chi phí lãi vay ngân hàng, song phía Công ty chây ì, né tránh.

Ngày 28-6-2025, hai bên lập biên bản cam kết chấm dứt hợp đồng đặt mua lô đất B3 - 06 và thống nhất Công ty TCV sẽ hoàn trả cho bà Lũy hơn 1,49 tỷ đồng, thời hạn thanh toán chậm nhất là ngày 28-7-2025. Thế nhưng, đến nay đã hơn 3 tháng trôi qua, bà Lũy vẫn chưa nhận được tiền.

“Cam kết rõ ràng như vậy mà họ vẫn không chịu trả. Gia đình tôi đang rất khó khăn, bởi số tiền đã nộp cho chủ đầu tư là tiền vay ngân hàng. Giờ vừa không lấy lại được vốn, vừa phải trả nợ và lãi hằng tháng. Tôi mong các cơ quan chức năng sớm buộc Công ty TCV hoàn trả số tiền theo cam kết”-bà Lũy bức xúc.

Qua tìm hiểu được biết, nguyên nhân chính khiến Công ty TCV chưa thể hoàn tất thủ tục cấp sổ đỏ cho khách hàng là do cơ quan chức năng yêu cầu chủ đầu tư phải xây dựng khu nhà ở shophouse trong phạm vi Dự án Khu dân cư Phú Mỹ Lộc thì mới được cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất.

Theo luật sư Nguyễn Văn Triết, trong trường hợp này, Công ty TCV đã vi phạm cam kết hoàn trả tiền. Căn cứ các quy định pháp luật hiện hành, bà Lũy có quyền thực hiện các bước cần thiết để bảo vệ quyền lợi hợp pháp của mình.

Cụ thể, bà Lũy có thể gửi văn bản yêu cầu Công ty TCV thực hiện nghĩa vụ trả tiền (thông báo đòi nợ hợp pháp). Đây là căn cứ pháp lý quan trọng nếu vụ việc được đưa ra tòa. Nếu sau khi gửi văn bản mà Công ty TCV vẫn không trả, bà Lũy có thể khởi kiện dân sự tại TAND nơi Công ty đặt trụ sở; đồng thời, đề nghị phong tỏa tài khoản hoặc tài sản của Công ty nếu có dấu hiệu tẩu tán.

“Việc chủ đầu tư chậm hoàn trả tiền cho khách hàng là hành vi vi phạm nghĩa vụ dân sự. Theo các Điều 357 và 468 Bộ luật Dân sự năm 2015, bên vi phạm có thể bị buộc hoàn trả tiền gốc kèm lãi phát sinh do chậm trả”- luật sư Triết nhấn mạnh.

Vụ việc của bà Lũy cho thấy sự cần thiết phải siết chặt quản lý các dự án bất động sản, tránh tình trạng chủ đầu tư huy động vốn rồi chây ì, khiến người dân rơi vào cảnh “tiền mất, đất không”.