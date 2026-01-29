Ngăn ký ức-Podcast mới: Nơi bạn kể lại những điều không nỡ quên

(GLO)- GTV online sẽ ra mắt Podcast Ngăn ký ức-một góc nhỏ để trò chuyện với chính mình và giữ lại những điều không nên trôi vào quên lãng. Mời quý khán giả hãy cộng tác với chúng tôi để kể lại ký ức của chính bạn. Podcast phát thứ 7 hằng tuần trên baogialai.com.vn và các nền tảng MXH của GTV.

“Lần gần đây nhất bạn thực sự trò chuyện với chính mình… là khi nào?”

Giữa nhịp sống bận rộn, đôi khi ta nói rất nhiều nhưng lại chẳng thật sự sẻ chia. Có những ký ức tưởng đã quên, nhưng chỉ cần một gợi nhắc, dù nhỏ thôi, nhưng cũng đủ để mọi thứ bất chợt ùa về-nguyên bản và đầy cảm xúc.

Ngăn ký ức là podcast mới sắp ra mắt trên website baogialai.com.vn và các nền tảng MXH của Báo và phát thanh, truyền hình Gia Lai, mở ra một không gian lắng đọng để mỗi người được đối thoại với chính mình, với quá khứ, và với những điều từng rất quan trọng.

Đặc biệt, không chỉ lắng nghe những câu chuyện, mà đây còn là nơi quý khán giả có thể chia sẻ những mảnh ký ức của bản thân mình. Hãy chia sẻ với chúng tôi, để những kỷ niệm của bạn, có thể là vài mẩu chuyện hay ít nhất là một điều không nỡ quên.. được cất lời. Chúng ta hãy cùng nhau tạo nên một “ngăn ký ức” chung, chân thật và gần gũi.

🎧 Ngăn ký ức – Podcast phát sóng vào thứ 7 hằng tuần trên baogialai.com.vn.