Công an Gia Lai huy động hơn 1,3 tỷ đồng hỗ trợ người dân bị thiệt hại do bão lũ

LÊ VĂN NGỌC LÊ VĂN NGỌC
THU HUYỀN
(GLO)- Trong 2 ngày (24 và 25-11), lực lượng Công an tỉnh Gia Lai đã huy động hơn 1,3 tỷ đồng để hỗ trợ  người dân khắc phục hậu quả do mưa lũ gây ra.

* Ngày 25-11, Công an phường An Khê phối hợp cùng Công an xã Uar trao tặng 200 suất quà với tổng trị giá khoảng 100 triệu đồng cho người dân bị thiệt hại do mưa lũ trên địa bàn xã.

Nguồn kinh phí chương trình được huy động từ cán bộ, chiến sĩ của các đơn vị cũng như các nhà hảo tâm và người dân trên địa bàn phường An Khê.

Xã Uar là một trong những địa phương ở khu vực hạ lưu sông Ba chịu ảnh hưởng nặng nề bởi đợt lũ lụt vừa qua. Toàn xã đã phải di dời hơn 340 hộ dân với hơn 1.200 nhân khẩu để tránh lũ. Trong đó, có gần 170 hộ với gần 600 khẩu phải di dời vào các điểm tránh lũ tập trung.

200-suat-qua-da-duoc-trao-den-tay-nguoi-dan-xa-uar-anh-thanh-tung.jpg
200 suất quà đã được trao tận tay người dân xã Uar. Ảnh: Thanh Tùng

Trong đó, 2 hộ dân trên địa bàn xã đã bị tốc mái nhà, 1 hộ bị tốc mái 1 phần. Hơn 1.100 ha cây trồng bị ngập… với thiệt hại hơn 18 tỷ đồng. Ngoài ra, 10 ha đất bị sạt lở do ảnh hưởng của nước lũ.

Trên địa bàn xã cũng có 23 con gia súc bị chết, 50 con gia cầm bị chết với thiệt hại về chăn nuôi ước tính 163,5 triệu đồng. Đặc biệt, 42 căn nhà của các hộ dân trong xã bị nứt, sụt lún.

* Sáng 25-11, đại diện Trường Đại học Cảnh sát nhân dân và Công an tỉnh Phú Thọ đã đến động viên, trao tặng 420 triệu đồng cùng một số nhu yếu phẩm cho cán bộ, chiến sĩ và người dân tỉnh Gia Lai để khắc phục hậu quả mưa lũ.

anh-2.jpg
Công an tỉnh Phú Thọ trao tặng 300 triệu đồng hỗ trợ cán bộ, chiến sĩ và người dân trong tỉnh khắc phục hậu quả mưa lũ. Ảnh: Thu Huyền

Theo đó, đoàn công tác Trường Đại học Cảnh sát nhân dân do Thượng tá Lê Thanh Hồng-Phó trưởng Phòng Quản lý đào tạo và bồi dưỡng nâng cao làm trưởng đoàn đã đến Công an tỉnh Gia Lai thăm, trao tặng số tiền 120 triệu đồng và một số nhu yếu phẩm nhằm hỗ trợ cán bộ, chiến sĩ và người dân Gia Lai khắc phục hậu quả sau bão lũ.

Dịp này, đoàn công tác Công an tỉnh Phú Thọ do Thượng tá Bùi Việt Hưng- Phó Giám đốc Công an tỉnh làm trưởng đoàn cũng đến thăm hỏi, tặng 300 triệu đồng hỗ trợ Công an tỉnh Gia Lai khắc phục hậu quả mưa lũ.

Đại tá Ngô Cự Vinh-Phó Giám đốc Công an tỉnh Gia Lai-bày tỏ sự cảm ơn sâu sắc, trân quý tấm lòng và hành động thiết thực của Trường Đại học Cảnh sát nhân dân và Công an tỉnh Phú Thọ đã đồng hành cùng Công an tỉnh Gia Lai trong công tác khắc phục hậu quả bão lũ.

Lực lượng Công an Gia Lai sẽ tiếp tục tăng cường lực lượng với quyết tâm cao nhất để hỗ trợ người dân khắc phục hậu quả mưa lũ, sớm ổn định cuộc sống.

* Ngày 24-11, Phòng Cảnh sát Giao thông (Công an tỉnh Gia Lai) đã tiếp nhận lượng quà lớn của một nhà hảo tâm (quê xã Phù Cát) đang sinh sống tại TP. Hồ Chí Minh gồm: 10 tấn gạo, 1.000 thùng mì tôm và 20 tấn nhu yếu phẩm (tổng trị giá khoảng 600 triệu đồng) để hỗ trợ cho người dân.

3.jpg
Phòng Cảnh sát Giao thông bàn giao các suất quà cho Công an các xã, phường để trao cho người dân tại địa phương. Ảnh: Nhỹ Khang

Từ nguồn quà tiếp nhận, Phòng Cảnh sát Giao thông đã phân bổ gần 1.000 suất quà đến 11 xã, phường bị ngập sâu, thiệt hại nặng nề trong đợt lũ, bảo đảm hỗ trợ kịp thời cho người dân.

* Cùng ngày, Giám đốc Agribank Bình Định Nguyễn Hữu Câu đã đến động viên, trao tặng Công an tỉnh Gia Lai 200 triệu đồng để đồng hành, hỗ trợ khắc phục thiệt hại do bão lụt.

1.jpg
Đại diện Agribank Bình Định trao 200 triệu đồng hỗ trợ khắc phục thiệt hại do bão lụt. Ảnh: Bảo Hân

Đại tá Ngô Cự Vinh-Phó Giám đốc Công an tỉnh Gia Lai gửi lời cảm ơn sâu sắc, trân quý tấm lòng và hành động thiết thực của Agribank Bình Định đã đồng hành cùng đơn vị trong suốt thời gian qua. Lực lượng Công an tỉnh Gia Lai sẽ tiếp tục tăng cường lực lượng với quyết tâm cao nhất để hỗ trợ người dân khắc phục hậu quả mưa lũ, sớm ổn định cuộc sống.

