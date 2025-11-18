Trao quà hỗ trợ người dân bị thiệt hại do bão số 13 tại xã Tuy Phước Tây

(GLO)- Chiều 18-11, Báo và phát thanh, truyền hình Gia Lai phối hợp cùng Siêu thị Co.opmart Quy Nhơn (đơn vị trực thuộc Liên hiệp HTX Thương mại TP. Hồ Chí Minh-Saigon Co.op) đã đến thăm, trao quà cho các hộ khó khăn, nhà cửa bị hư hại sau bão số 13 tại xã Tuy Phước Tây.

Chia sẻ khó khăn với bà con trên địa bàn xã bị ảnh hưởng do bão số 13, đoàn công tác đã ân cần thăm hỏi, động viên các hộ dân cố gắng vượt qua khó khăn, sớm ổn định cuộc sống.

Đồng thời, trao 100 suất quà (mỗi suất trị giá 500.000 đồng, gồm thực phẩm, nhu yếu phẩm) cho 100 hộ có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn, nhà cửa bị hư hại nặng sau bão tại xã Tuy Phước Tây.

Đồng chí Hồ Xuân Ánh-Tỉnh ủy viên, Tổng Biên tập Báo và phát thanh, truyền hình Gia Lai trao quà hỗ trợ người dân xã Tuy Phước Tây. Ảnh: Bình Dương

Giá trị mỗi suất quà tuy không lớn nhưng chứa đựng tấm lòng sẻ chia và sự cảm thông sâu sắc của cộng đồng xã hội, giúp bà con vơi bớt phần nào nỗi lo trước mắt.

Đây cũng là nguồn động viên tinh thần, tiếp thêm niềm tin và sức mạnh để người dân cùng nhau vượt qua khó khăn, đảm bảo sức khỏe và ổn định cuộc sống, nhất là trong những ngày tới dự báo tình hình thời tiết mưa lũ còn nhiều diễn biến phức tạp.

Người dân xã Tuy Phước Tây nhận quà hỗ trợ, góp phần ổn định cuộc sống sau bão số 13. Ảnh: Bình Dương

Theo báo cáo của UBND xã Tuy Phước Tây, bão số 13 đã gây thiệt hại nặng trên địa bàn. Toàn xã có gần 1.060 căn nhà bị hư hỏng ở nhiều mức độ, thiệt hại về nhà ở ước hơn 21 tỷ đồng.

Hệ thống giáo dục, y tế, chăn nuôi, giao thông, văn hóa và môi trường bị ảnh hưởng nghiêm trọng; nhiều trường học tốc mái, trạm y tế và công trình công cộng hư hỏng.

Tổng giá trị thiệt hại ước tính hơn 56,6 tỷ đồng. Chính quyền địa phương đang tập trung khắc phục, hỗ trợ người dân ổn định cuộc sống.