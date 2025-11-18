Video Báo Ảnh Báo in Podcast Chuyển động trẻ Emagazine Infographic

Thời sự

Trao quà hỗ trợ người dân bị thiệt hại do bão số 13 tại xã Tuy Phước Tây

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News
NGỌC LUẬN
0:00 / 0:00
0:00

(GLO)- Chiều 18-11, Báo và phát thanh, truyền hình Gia Lai phối hợp cùng Siêu thị Co.opmart Quy Nhơn (đơn vị trực thuộc Liên hiệp HTX Thương mại TP. Hồ Chí Minh-Saigon Co.op) đã đến thăm, trao quà cho các hộ khó khăn, nhà cửa bị hư hại sau bão số 13 tại xã Tuy Phước Tây.

Chia sẻ khó khăn với bà con trên địa bàn xã bị ảnh hưởng do bão số 13, đoàn công tác đã ân cần thăm hỏi, động viên các hộ dân cố gắng vượt qua khó khăn, sớm ổn định cuộc sống.

Đồng thời, trao 100 suất quà (mỗi suất trị giá 500.000 đồng, gồm thực phẩm, nhu yếu phẩm) cho 100 hộ có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn, nhà cửa bị hư hại nặng sau bão tại xã Tuy Phước Tây.

tong-bien-tap-bao-va-ptth-gia-lai-trao-qua-nguoi-dan.jpg
Đồng chí Hồ Xuân Ánh-Tỉnh ủy viên, Tổng Biên tập Báo và phát thanh, truyền hình Gia Lai trao quà hỗ trợ người dân xã Tuy Phước Tây. Ảnh: Bình Dương

Giá trị mỗi suất quà tuy không lớn nhưng chứa đựng tấm lòng sẻ chia và sự cảm thông sâu sắc của cộng đồng xã hội, giúp bà con vơi bớt phần nào nỗi lo trước mắt.

Đây cũng là nguồn động viên tinh thần, tiếp thêm niềm tin và sức mạnh để người dân cùng nhau vượt qua khó khăn, đảm bảo sức khỏe và ổn định cuộc sống, nhất là trong những ngày tới dự báo tình hình thời tiết mưa lũ còn nhiều diễn biến phức tạp.

nguoi-dan-tuy-phuoc-tay-nhan-qua-ho-tro.jpg
Người dân xã Tuy Phước Tây nhận quà hỗ trợ, góp phần ổn định cuộc sống sau bão số 13. Ảnh: Bình Dương

Theo báo cáo của UBND xã Tuy Phước Tây, bão số 13 đã gây thiệt hại nặng trên địa bàn. Toàn xã có gần 1.060 căn nhà bị hư hỏng ở nhiều mức độ, thiệt hại về nhà ở ước hơn 21 tỷ đồng.

Hệ thống giáo dục, y tế, chăn nuôi, giao thông, văn hóa và môi trường bị ảnh hưởng nghiêm trọng; nhiều trường học tốc mái, trạm y tế và công trình công cộng hư hỏng.

Tổng giá trị thiệt hại ước tính hơn 56,6 tỷ đồng. Chính quyền địa phương đang tập trung khắc phục, hỗ trợ người dân ổn định cuộc sống.

Đánh giá bài viết

Tin liên quan

Có thể bạn quan tâm

Phát huy tinh thần Chiến thắng Plei Me, xây dựng Gia Lai vững về quốc phòng, mạnh về kinh tế (*)

Phát huy tinh thần Chiến thắng Plei Me, xây dựng Gia Lai vững về quốc phòng, mạnh về kinh tế (*)

Thời sự

Hôm nay (18-11), Hội thảo khoa học cấp Bộ Quốc phòng kỷ niệm 60 năm Chiến thắng Plei Me (26/11/1965- 26/11/2025) diễn ra với chủ đề “Chiến thắng Plei Me - Tầm vóc, ý nghĩa và bài học lịch sử”. Báo và PT, TH Gia Lai trân trọng giới thiệu bài viết của Bí thư Tỉnh ủy Gia Lai Thái Đại Ngọc.

Mưa lớn làm tăng lượng nước các hồ chứa

Mưa lớn làm tăng lượng nước các hồ chứa

Thời sự

(GLO)- Ông Hồ Nguyên Sĩ, Chủ tịch-Giám đốc Công ty TNHH Khai thác công trình thủy lợi tỉnh Bình Định, cho biết lúc 16 giờ ngày 17-11, 63 hồ chứa do Công ty quản lý đang tích khoảng 392/638 triệu m³ nước, đạt 61,48% dung tích thiết kế.

Các xã phía Tây tỉnh nỗ lực khắc phục sạt lở, khôi phục sản xuất sau bão

Các xã phía Tây tỉnh nỗ lực khắc phục sạt lở, khôi phục sản xuất sau bão

Video

(GLO)-Bão số 13 đã gây thiệt hại nặng nề cho nhiều địa phương phía Tây tỉnh Gia Lai, ảnh hưởng nghiêm trọng đến đời sống, sản xuất của người dân. Ngay sau khi bão tan, chính quyền và người dân đã khẩn trương bắt tay khắc phục hậu quả, dọn dẹp ruộng rẫy để chuẩn bị cho vụ sản xuất mới.

null