Công ty Cổ phần Thực phẩm Dinh dưỡng Nutifood hỗ trợ tỉnh Gia Lai 10 tỷ đồng khắc phục hậu quả bão số 13

NGỌC LUẬN
(GLO)-Chiều 15-11, tại trụ sở Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Gia Lai, Công ty Cổ phần Thực phẩm Dinh dưỡng Nutifood đã trao tặng 10 tỷ đồng để hỗ trợ người dân Gia Lai khắc phục hậu quả của cơn bão số 13.

Tham dự sự kiện này có Phó Thủ tướng Chính phủ Hồ Quốc Dũng; Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh Phạm Anh Tuấn; Phó Chủ tịch thường trực UBND tỉnh Nguyễn Tuấn Thanh và Phó Chủ tịch thường trực Uỷ ban MTTQ Việt Nam tỉnh Trần Minh Sơn.

Bão số 13 (Kalmaegi) đã gây thiệt hại diện rộng tại tỉnh Gia Lai và nhiều khu vực lân cận, khiến đời sống người dân bị đảo lộn nghiêm trọng. Theo thống kê của UBND tỉnh, tổng thiệt hại do bão gây ra ước tính hơn 5.900 tỷ đồng, mức cao nhất trong nhiều năm qua.

Ngay sau bão, chính quyền địa phương và lực lượng cứu hộ đã khẩn trương hỗ trợ người dân dọn dẹp, dựng lại nhà cửa, khôi phục hạ tầng và đảm bảo an sinh.

Tuy nhiên, mức độ thiệt hại quá lớn nên cần sự chung tay hỗ trợ của toàn xã hội để giúp người dân tái thiết cuộc sống.

cong-ty-nutifood-ho-tro-tinh-gia-lai-10-ty-dong.jpg
Công ty Cổ phần Thực phẩm Dinh dưỡng Nutifood hỗ trợ tỉnh Gia Lai 10 tỷ đồng khắc phục hậu quả bão số 13. Ảnh: Trung Nghĩa

Chung tay cùng người dân bị thiệt hại xây dựng lại nơi an cư, Công ty Cổ phần Thực phẩm Dinh dưỡng Nutifood đã quyết định ủng hộ tỉnh Gia Lai 10 tỷ đồng. Khoản kinh phí sẽ được Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Gia Lai tiếp nhận và phân bổ kịp thời đến những khu vực cần thiết nhất.

Phó Chủ tịch thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Trần Minh Sơn gửi lời cảm ơn sâu sắc đến Công ty Cổ phần Thực phẩm Dinh dưỡng Nutifood vì nghĩa cử thiết thực, kịp thời, thể hiện tinh thần đồng hành của doanh nghiệp với cộng đồng. Đây là nguồn lực quý báu không chỉ giúp người dân sớm vượt qua thiệt hại sau mưa bão mà còn tiếp thêm động lực để chính quyền và các lực lượng cơ sở nỗ lực hơn nữa trong công tác khắc phục hậu quả của bão số 13, ổn định đời sống và sản xuất.

Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh sẽ phối hợp chặt chẽ với các cấp, ngành và địa phương để việc phân bổ nguồn hỗ trợ minh bạch, đúng đối tượng, giúp người dân sớm ổn định đời sống.

