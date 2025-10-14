Khát vọng xây dựng thương hiệu giá trị

(GLO)- Những năm qua, cộng đồng doanh nghiệp (DN) tỉnh Gia Lai luôn nỗ lực phát triển với khát vọng xây dựng những thương hiệu thật, giá trị thật, coi đó không chỉ là đích đến về lợi nhuận, mà còn là lời cam kết về niềm tin, trách nhiệm xã hội.

Góp phần tăng trưởng kinh tế

Tại tỉnh, hơn 10.000 DN đang hoạt động đã góp phần quan trọng vào tăng trưởng kinh tế, đóng ngân sách hàng nghìn tỷ đồng, tạo việc làm cho hàng chục nghìn lao động.

Trong đó, Công ty CP Dược-Trang thiết bị Y tế Bình Định (BIDIPHAR, phường Quy Nhơn Nam) là điểm sáng về năng lực quản trị và khát vọng vươn xa.

Năm 2025, DN tiếp tục nằm trong Top 4 DN dược phẩm uy tín Việt Nam, với doanh thu 2.000 tỷ đồng và lợi nhuận trước thuế 335 tỷ đồng, tạo việc làm cho 1.400 lao động.

Lãnh đạo BIDIPHAR nhận danh hiệu Top 50 công ty kinh doanh hiệu quả nhất Việt Nam. Ảnh: Hải Yến

Tổng Giám đốc BIDIPHAR Phạm Thị Thanh Hương khẳng định: “Chất lượng chính là linh hồn của DN. BIDIPHAR phát triển theo tiêu chí ESG (bộ ba tiêu chuẩn để đánh giá hoạt động phát triển bền vững của DN, bao gồm Môi trường-Environmental, Xã hội-Social và Quản trị-Governance), đẩy mạnh nghiên cứu, đổi mới công nghệ, hướng tới mục tiêu lọt Top 3 DN sản xuất dược uy tín tại Việt Nam.

Hơn 40 năm qua, BIDIPHAR đã tạo dựng niềm tin vững chắc với người tiêu dùng, từ đó lan tỏa hình ảnh DN tử tế, gắn phát triển kinh tế với y đức và trách nhiệm xã hội”.

Sự thành công của BIDIPHAR là minh chứng rõ nét cho năng lực đổi mới và bản lĩnh của DN Việt ở tỉnh trong bối cảnh hội nhập sâu rộng.

Trong dòng chảy năng động ấy, Công ty CP Vật liệu xây dựng Mỹ Quang (phường Quy Nhơn Đông) nổi lên như một điểm nhấn của sự kiên trì và đổi mới. Từ một DN nhỏ với doanh thu 15 tỷ đồng năm 2014, nay Công ty đã trở thành hệ sinh thái với doanh thu hơn 60 tỷ đồng/năm, tạo việc làm ổn định cho hàng trăm lao động.

Ông Vũ Hồng Quân-Chủ tịch HĐQT kiêm Giám đốc điều hành Công ty CP Vật liệu xây dựng Mỹ Quang-chia sẻ: “Thương hiệu không chỉ được xây bằng lợi nhuận, mà bằng sự tử tế và giá trị để lại cho cộng đồng. Từ quan điểm ấy, DN đã chứng minh rằng phát triển kinh tế và lan tỏa nhân văn hoàn toàn có thể song hành”.

Nếu BIDIPHAR mang đến hình ảnh của một DN KHCN hiện đại thì Công ty CP Vật liệu xây dựng Mỹ Quang lại khẳng định sức sống của tinh thần khởi nghiệp và bản lĩnh sáng tạo tại địa phương.

Sự chuyển mình ấy phản ánh xu hướng chung của nhiều DN ở tỉnh, khi tư duy kinh doanh không chỉ vì mục tiêu lợi nhuận, mà còn hướng đến phát triển bền vững, thân thiện môi trường và hài hòa xã hội.

Thương hiệu vươn tầm, giá trị lan tỏa

Câu chuyện xây dựng thương hiệu không chỉ dừng lại ở ngành dược hay vật liệu xây dựng. Trong lĩnh vực sản xuất, Công ty TNHH thương mại Hoàng Giang (xã Tuy Phước Tây) là minh chứng sống động cho sự sáng tạo, năng động của DN trẻ.

Lãnh đạo tỉnh thăm nhà máy sản xuất của Công ty TNHH thương mại Hoàng Giang. Ảnh: Hải Yến

Với nhà máy công suất 500 container/tháng, chuyên sản xuất đồ nội - ngoại thất và đồ bọc nệm cao cấp xuất khẩu, công ty tạo việc làm cho hơn 2.000 lao động.

Giám đốc Phan Hoàng Quý chia sẻ: “Chúng tôi không ngừng thay đổi để đáp ứng tốt nhất những yêu cầu của thị trường đối với từng sản phẩm. Hoàng Giang đã đạt các chứng chỉ quốc tế như ISO 9001:2015, ISO 14001, BSCI, FSC, thể hiện cam kết mạnh mẽ với môi trường và người tiêu dùng toàn cầu”.

Không chỉ Hoàng Giang, nhiều DN ở tỉnh đang dần chuyển mình theo hướng sản xuất xanh, kinh tế tuần hoàn, đáp ứng các tiêu chuẩn khắt khe của thị trường quốc tế. Điều đó không chỉ mở ra cơ hội xuất khẩu mà còn khẳng định tầm vóc của DN Việt trong chuỗi giá trị toàn cầu.

Trong đó, Công ty CP Phú Tài hiện có hơn 7.000 cán bộ, công nhân viên, với hơn 20 đơn vị thành viên trải dài từ các tỉnh phía Bắc vào Nam. Nhiều năm liền, công ty được vinh danh là “DN xuất khẩu uy tín”, nằm trong “Top 500 DN lớn nhất Việt Nam”.

Sản phẩm của công ty hiện có mặt tại hơn 40 quốc gia, góp phần khẳng định bản lĩnh và vị thế của DN miền Trung-Tây Nguyên trên thị trường quốc tế.

Ông Thái Như Hiệp, Tổng Giám đốc Công ty TNHH Vĩnh Hiệp, nhận Giải thưởng Doanh nhân xuất sắc châu Á - Thái Bình Dương. Ảnh: DNCC

Còn Công ty TNHH Vĩnh Hiệp (phường An Phú) là biểu tượng cho sự vươn tầm của nông nghiệp Việt Nam. Năm 2024, công ty đạt kim ngạch xuất khẩu 525 triệu USD, chiếm 10% tổng kim ngạch xuất khẩu cà phê cả nước; năm 2025, DN đặt mục tiêu xuất khẩu vượt 700 triệu USD.

Ông Thái Như Hiệp-Chủ tịch Hội đồng thành viên, Tổng Giám đốc Công ty TNHH Vĩnh Hiệp, nhà sáng lập L’amant Café, người được vinh danh “Doanh nhân xuất sắc châu Á-Thái Bình Dương”-chia sẻ: Chúng tôi không chỉ xuất khẩu cà phê, mà còn xuất khẩu giá trị văn hóa và tinh thần người Việt bền bỉ, sáng tạo và tử tế.

Với thương hiệu L’amant Café, Vĩnh Hiệp đã đưa cà phê Việt đến hơn 60 quốc gia, đồng thời hỗ trợ sinh kế cho 10.000 hộ nông dân, góp phần xây dựng nền nông nghiệp xanh, bền vững.

Mỗi DN là một câu chuyện đẹp về lòng kiên trì, khát vọng đổi mới và tinh thần cống hiến. Điểm chung ở các DN là tư duy làm thương hiệu bằng uy tín và giá trị thật, không ngừng đổi mới để thích ứng với thị trường, khát vọng vươn xa của doanh nhân tỉnh.