Chủ tịch UBND tỉnh Phạm Anh Tuấn dự buổi làm việc của THACO AGRI với bang Idaho

(GLO)- Sáng 18-11, trong khuôn khổ chuyến thăm, làm việc tại Dự án chăn nuôi bò thịt Ia Puch (xã Ia Puch), Chủ tịch UBND tỉnh Gia Lai Phạm Anh Tuấn đã dự buổi làm việc của THACO AGRI với chính quyền bang Idaho (Hoa Kỳ) cùng các doanh nghiệp tại Hoa Kỳ.

Cùng dự có đại diện lãnh đạo cơ quan, ban, ngành trên địa bàn tỉnh. Về phía Công ty CP Tập đoàn Trường Hải (THACO) có ông Trần Bá Dương-Chủ tịch Hội đồng quản trị Tập đoàn; ông Trần Bảo Sơn-Phó Tổng Giám đốc THACO kiêm Tổng Giám đốc Công ty CP Nông nghiệp Trường Hải (THACO AGRI).

Chủ tịch UBND tỉnh Phạm Anh Tuấn (phải) bày tỏ sự vui mừng khi được đón tiếp đại diện chính quyền bang Idaho. Ảnh: Văn Ngọc

Theo đó, trong chuyến làm việc lần này có ông Scott Bedke-Phó Thống đốc bang Idaho; ông Benjamin Henderson-Tùy viên của Phòng Đối ngoại nông nghiệp thuộc Bộ Nông nghiệp Hoa Kỳ, Đại sứ quán Hoa Kỳ tại Việt Nam cùng một số giám đốc, quản lý của các doanh nghiệp tại bang Idaho.

Chủ tịch UBND tỉnh Phạm Anh Tuấn khẳng định tỉnh Gia Lai sẽ tập trung phát triển nông nghiệp. Ảnh: Văn Ngọc

Phát biểu tại buổi làm việc, Chủ tịch UBND tỉnh Phạm Anh Tuấn giới thiệu: Gia Lai là tỉnh có diện tích tự nhiên lớn, sở hữu điều kiện tự nhiên phong phú, đất đai rộng lớn, khí hậu trong lành, phù hợp phát triển nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao, đặc biệt là chăn nuôi đại gia súc, trồng trọt quy mô lớn và phát triển kinh tế rừng.

Chủ tịch UBND tỉnh Phạm Anh Tuấn (bìa phải) tặng quà lưu niệm cho đại diện chính quyền bang Idaho. Ảnh: Văn Ngọc

“Trong những năm qua, Gia Lai xác định nông nghiệp công nghệ cao là trụ cột kinh tế, là nền tảng quan trọng trong chiến lược phát triển bền vững. Chúng tôi xác định 1 trong 5 trụ cột tăng trưởng chính là phát triển nông nghiệp công nghệ cao, lâm nghiệp bền vững, với mục tiêu xây dựng các cứ điểm nông-công nghiệp, hình thành vùng nguyên liệu tập trung và nâng cao chuỗi giá trị sản phẩm chủ lực. Đồng thời, tập trung xây dựng hạ tầng phục vụ cho các doanh nghiệp đến đầu tư tại tỉnh”-Chủ tịch UBND nhấn mạnh.

Trong khi đó, ông Scott Bedke-Phó Thống đốc bang Idaho cho biết: Idaho là một trong những bang có thiên nhiên hùng vĩ, nguồn nước dồi dào và là trung tâm nông nghiệp lớn của Hoa Kỳ, đặc biệt nổi tiếng về ngành chăn nuôi bò thịt, bò sữa, chế biến thực phẩm, dinh dưỡng nông nghiệp và sản xuất vật tư nông nghiệp. Sự tương đồng về thế mạnh nông nghiệp giữa tỉnh Gia Lai và bang Idaho mở ra nhiều cơ hội để hai bên hợp tác sâu rộng, hiệu quả và bền vững.

Phó Thống đốc bang Idaho Scott Bedke (bìa trái) hy vọng sẽ có cơ hội hợp tác tại Gia Lai. Ảnh: Văn Ngọc

Ông Scott Bedke khẳng định: “Chúng tôi rất vinh dự có mặt tại Gia Lai-nơi có tiềm năng phát triển nông nghiệp rất lớn, chắc chắn ngành chăn nuôi nơi đây sẽ phát triển mạnh mẽ. Tôi đã tham quan trang trại nuôi bò thịt của THACO AGRI và đánh giá cao về quy mô và sự bài bản. Chính quyền bang và các doanh nghiệp Idaho hy vọng sẽ có cơ hội hợp tác với các doanh nghiệp tại Gia Lai về kỹ thuật chăn nuôi, con giống cũng như trong khâu tiêu thụ”.

Tại buổi làm việc, các đại biểu đến từ Hoa Kỳ đã được tiếp cận những thông tin cơ bản về Gia Lai và THACO. Qua đó mở ra cơ hội quan trọng để các bên trao đổi thông tin, khai thác tiềm năng hợp tác giữa 2 địa phương nói riêng cũng như cộng đồng doanh nghiệp Hoa Kỳ-Việt Nam nói chung.