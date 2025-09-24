Gia Lai: Nam thanh niên nguy kịch vì tông vào đuôi xe tải

(GLO)- Tối 23-9, trên đường Võ Nguyên Giáp (thuộc tổ 2, phường Hội Phú, tỉnh Gia Lai) đã xảy ra vụ tai nạn nghiêm trọng khiến nam thanh niên đi xe máy bị thương nặng.

Theo thông tin ban đầu, nạn nhân là anh B.K.P. (SN 2000, trú tại xã Ia Tôr, tỉnh Gia Lai).

Khoảng 20 giờ 30 phút cùng ngày, anh P. điều khiển xe máy BKS 81AS-046xx lưu thông trên đường Võ Nguyên Giáp theo hướng từ ngã tư Lâm nghiệp đi Hàm Rồng.

Hiện trường vụ tai nạn khiến nam thanh niên đi xe máy bị thương nặng. Ảnh: Minh Hiếu

Khi đến trước số nhà 280, anh P. đã tông vào đuôi xe tải BKS 82C-089.xx do anh N.T.N. (SN 2002, trú tại xã Đắk Hà, tỉnh Quảng Ngãi) điều khiển, đang dừng bên lề phải phía trước xe máy của anh P.

Vụ tai nạn khiến anh P. bị thương nặng được đưa đi cấp cứu ở Bệnh viện Đa khoa Gia Lai. Tại đây, các bác sĩ xác định bệnh nhân đã ngưng tim và tiến hành các biện pháp khẩn cấp để cứu chữa.

Đến khoảng 22 giờ 30 phút cùng ngày, nạn nhân đã có nhịp tim trở lại, song vẫn trong tình trạng nguy kịch.

Nhận được tin báo, Công an phường Hội Phú đã phối hợp cùng Đội Cảnh sát Giao thông đường bộ số 2 (Phòng Cảnh sát Giao thông, Công an tỉnh) bảo vệ hiện trường, đảm bảo an toàn giao thông trên tuyến đường.

Vụ việc đang được Văn phòng Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh, Phòng Kỹ thuật Hình sự cùng các đơn vị liên quan tiến hành xác minh làm rõ.