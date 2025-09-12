Gia Lai: Va chạm với xe bồn, người đàn ông đi xe máy tử vong

(GLO)- Tối 11-9, trên đường Lê Thánh Tôn đoạn giáp ranh giữa phường Hội Phú và phường Diên Hồng (tỉnh Gia Lai) đã xảy ra vụ tai nạn giao thông nghiêm trọng khiến 1 người tử vong.

Theo thông tin ban đầu, vụ tai nạn xảy ra vào khoảng 19 giờ 17 phút cùng ngày trước số nhà 303 Lê Thánh Tôn.

Hiện trường vụ tai nạn khiến ông Q. tử vong. Ảnh: Văn Ngọc

Vào thời điểm trên, xe bồn mang BKS 82C-047.xx (chưa rõ danh tính người điều khiển) lưu thông trên đường Lê Thánh Tôn theo hướng từ Trường Chính trị tỉnh đi ngã tư Lâm nghiệp.

Khi đến trước số nhà 303, xe bồn đã xảy ra va chạm với xe máy BKS 81B1-851.xx do ông Đ.N.Q. (SN 1970, trú tại phường Diên Hồng) điều khiển theo hướng ngược lại.

Vụ tai nạn khiến ông Q. bị thương nẵng được đưa đi cấp cứu ở Bệnh viện Đa khoa Gia Lai (phường Pleiku), tuy nhiên sau đó đã tử vong.

Nhận được tin báo, Đội Cảnh sát giao thông số 2 (Phòng Cảnh sát Giao thông, Công an tỉnh Gia Lai) đã cử lực lượng bảo vệ hiện trường; đồng thời, phối hợp cùng Văn phòng Cảnh sát điều tra (Công an tỉnh) khẩn trương thu thập chứng cứ xác minh nguyên nhân vụ tai nạn.

Camera ghi lại hiện trường vụ tai nạn. Clip: CTV

Theo đó, qua camera của nhà dân ghi lại tại hiện trường, ông Q. điều khiển xe máy từ hẻm Lê Thánh Tôn ra đường chính, song đã đi lấn sang làn đường của xe hướng ngược lại. Khi ông điều khiển xe quay lại làn đường theo lề phải của mình thì xảy ra va chạm với xe bồn.