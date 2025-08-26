2 ô tô va chạm trên quốc lộ 19, 1 người tử vong

(GLO)- Vụ tai nạn giao thông nghiêm trọng xảy ra vào chiều 26-8 trên quốc lộ 19 (đoạn qua phường An Nhơn Nam, tỉnh Gia Lai) khiến một tài xế tử vong trong khi được đưa đi cấp cứu.

Cụ thể, vụ tai nạn giao thông xảy ra vào lúc 12 giờ 55 phút ngày 26-8, tại Km 21+300 quốc lộ 19 (đoạn thuộc tổ dân phố Tân Hòa, phường An Nhơn Nam, tỉnh Gia Lai).

Thời điểm trên, ô tô tải biển kiểm soát 50H-026.06 do tài xế Nguyễn Văn Thiện (SN 1983, ở xã Vân Canh, tỉnh Gia Lai) điều khiển theo hướng Quy Nhơn - Pleiku đã va chạm với ô tô biển kiểm soát 51C-066.52 do ông Phạm Đình D. (SN 1970, ở phường Sa Huỳnh, tỉnh Quảng Ngãi) điều khiển chạy theo hướng ngược lại.

Hiện trường vụ tai nạn. Ảnh: Nguyễn Chơn

Hậu quả, ông D. bị kẹt trong cabin, gãy hai chân, chấn thương vùng đầu. Ông Thiện cũng bị thương. Mặc dù được Đội SOS 115 Bình Định đưa đi cấp cứu ở Bệnh viện Đa khoa trung tâm tỉnh Gia Lai nhưng ông D. đã tử vong sau đó.

Quan sát tại hiện trường, hai phương tiện hư hỏng nặng phần đầu sau cú va chạm. Trong đó, ô tô biển kiểm soát 51C-066.52 do nạn nhân D. điều khiển bị bẹp nát phần đầu.

Ô tô biển kiểm soát 51C-066.52 bị bẹp nát phần đầu sau va chạm. Ảnh: Nguyễn﻿ Chơn

Ngay sau khi vụ tai nạn xảy ra, Phòng Cảnh sát giao thông Công an tỉnh Gia Lai phối hợp Công an phường An Nhơn Nam bảo vệ hiện trường, đảm bảo giao thông thông suốt, đồng thời đề xuất lãnh đạo Công an tỉnh chỉ đạo các phòng nghiệp vụ tham gia phối hợp điều tra, làm rõ nguyên nhân vụ tai nạn.