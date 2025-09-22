Tông vào 2 xe cùng chiều phía trước, nam thanh niên đi xe máy tử vong

Khoảng 15 giờ 15 phút cùng ngày, R.L.K.H. (SN 2007, trú tại làng Nhao, xã Gào) điều khiển xe máy BKS 81AA-208.xx chở theo K.L. (SN 2009, trú tại làng Nú, xã Bờ Ngoong) đi trên đường Võ Nguyên Giáp theo hướng từ núi Hàm Rồng về ngã tư Lâm nghiệp.
Khi đến trước số nhà 493 Võ Nguyên Giáp (phường Hội Phú), xe do H. điều khiển đã va chạm với xe máy BKS 81K8-99xx do anh L. (SN 1981, trú tại làng Khưn, phường Hội Phú) điều khiển lưu thông cùng chiều phía trước. Sau đó, chiếc xe của H. mất lái rồi tông vào xe tải BKS 81C-183.xx do anh L.T.H. điều khiển đang đỗ sát lề phải cách đó khoảng 50 m.
Vụ tai nạn khiến K.H. cùng K.L. bị thương nặng, được đưa đi cấp cứu ở Bệnh viện Hùng Vương Gia Lai. Đến khoảng 16 giờ 45 phút cùng ngày, K.H. đã tử vong tại bệnh viện.