Pháp luật

Tin tức

Tin tức Ký sự pháp đình Góc cảnh báo / Chống tin giả

Tông vào 2 xe cùng chiều phía trước, nam thanh niên đi xe máy tử vong

(GLO)- Tối 22-9, Văn phòng Cơ quan Cảnh sát điều tra (Công an tỉnh Gia Lai) cho biết đang phối hợp cùng các đơn vị liên quan điều tra làm rõ vụ tai nạn giao thông nghiêm trọng khiến 2 người thương vong tại phường Hội Phú.

hien-truong-vu-tai-nan-khien-2-nguoi-thuong-vong-anh-minh-hieu.jpg
Hiện trường vụ tai nạn khiến 2 người thương vong. Ảnh: Minh Hiếu

Khoảng 15 giờ 15 phút cùng ngày, R.L.K.H. (SN 2007, trú tại làng Nhao, xã Gào) điều khiển xe máy BKS 81AA-208.xx chở theo K.L. (SN 2009, trú tại làng Nú, xã Bờ Ngoong) đi trên đường Võ Nguyên Giáp theo hướng từ núi Hàm Rồng về ngã tư Lâm nghiệp.

Khi đến trước số nhà 493 Võ Nguyên Giáp (phường Hội Phú), xe do H. điều khiển đã va chạm với xe máy BKS 81K8-99xx do anh L. (SN 1981, trú tại làng Khưn, phường Hội Phú) điều khiển lưu thông cùng chiều phía trước. Sau đó, chiếc xe của H. mất lái rồi tông vào xe tải BKS 81C-183.xx do anh L.T.H. điều khiển đang đỗ sát lề phải cách đó khoảng 50 m.

Khoảnh khắc xe máy của K.L. va chạm với xe máy của anh L. đi phía trước. Clip: Minh Hiếu

Vụ tai nạn khiến K.H. cùng K.L. bị thương nặng, được đưa đi cấp cứu ở Bệnh viện Hùng Vương Gia Lai. Đến khoảng 16 giờ 45 phút cùng ngày, K.H. đã tử vong tại bệnh viện.

Tin liên quan

Có thể bạn quan tâm

Tuần tra, siết chặt kiểm soát tải trọng phương tiện

Gia Lai siết chặt kiểm soát tải trọng phương tiện

Pháp luật

(GLO)- Thời gian qua, lực lượng Cảnh sát giao thông (Công an tỉnh Gia Lai) tăng cường tuần tra, xử lý nghiêm ô tô chở quá tải trọng cho phép. Bên cạnh đó, nhiều doanh nghiệp cũng chủ động kiểm soát tải trọng phương tiện ngay từ bến bãi, góp phần bảo vệ hạ tầng và bảo đảm an toàn giao thông.

Làm nhiệm vụ trên Lazada, bị lừa hơn 1,4 tỷ đồng

Gia Lai: Làm nhiệm vụ trên Lazada, bị lừa hơn 1,4 tỷ đồng

Tin tức

(GLO)- Ngày 17-9, Công an phường Quy Nhơn Nam (tỉnh Gia Lai) tiếp nhận đơn trình báo của bà N.T.R. (SN 1989, ở phường Quy Nhơn Nam) về việc bà bị các đối tượng lừa đảo chiếm hơn 1,4 tỷ đồng với thủ đoạn mua hàng, tăng tương tác trên sàn thương mại điện tử Lazada để hưởng hoa hồng.

Nơi phát hiện 2 người tử vong nghi do trúng điện bẫy chuột.

Gia Lai: 2 người chết nghi do trúng điện bẫy chuột ở ruộng lúa

Tin tức

(GLO)- Sáng 17-9, Thủ trưởng cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Gia Lai đã chỉ đạo các đơn vị nghiệp vụ phối hợp với Công an xã Phù Mỹ Tây tiến hành khám nghiệm tử thi, khám nghiệm hiện trường để điều tra, làm rõ nguyên nhân vụ 2 người chết xảy ra tại ruộng lúa ở thôn Phú Thiện.

