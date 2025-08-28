Danh mục
Tìm nhân chứng vụ tai nạn giao thông khiến 1 người tử vong ở ngã tư Lâm nghiệp

(GLO)- Ngày 27-8, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Gia Lai phát đi thông báo tìm người chứng kiến vụ tai nạn giao thông nghiêm trọng khiến 1 người tử vong ở ngã tư Lâm nghiệp, phường Hội Phú.

Theo đó, vụ tai nạn xảy ra vào khoảng 0 giờ 35 phút ngày 4-8 tại ngã tư Lâm nghiệp, giao giữa đường Lê Thánh Tôn và Trường Chinh (thuộc tổ 2, phường Hội Phú).

hien-truong-vu-tai-nan-ma-co-quan-canh-sat-dieu-tra-dang-tim-nhan-chung-anh-van-ngoc.jpg
Hiện trường vụ tai nạn. Ảnh: Văn Ngọc

Thời điểm trên, xe tải BKS 81C-212.09 do ông Trương Văn Kết (SN 1968, trú tại tổ 2, xã Chư Prông) điều khiển xảy ra va chạm với xe máy BKS 81X1-104.62 do anh Thuyl (SN 2008, trú tại làng Ngol, phường Hội Phú) điều khiển. Hậu quả, anh Thuyl tử vong trên đường đi cấp cứu.

Để phục vụ công tác kiểm tra, xác minh giải quyết tin báo về tội phạm, Cơ quan Cảnh sát điều tra đề nghị người chứng kiến vụ tai nạn giao thông trên cung cấp thông tin theo địa chỉ: số 11 Hai Bà Trưng, phường Diên Hồng, tỉnh Gia Lai; gặp Đại úy Nguyễn Trọng Tuấn theo số điện thoại: 0935791979 để giải quyết theo quy định của pháp luật.

