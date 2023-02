Bổ sung nghệ vào đồ uống

Đồ uống như trà nghệ, sinh tố, latte ngày càng trở nên phổ biến. Bạn có thể thực hiện bằng cách lấy nước ép nghệ và thêm vào đồ uống ưa thích của mình và thưởng thức. Nghệ không chỉ giúp kích thích tiêu hóa mà nó còn giúp giảm rối loạn tiêu hóa. Hàm lượng chất chống oxy hóa tự nhiên và các thành phần hoạt tính cao tự nhiên, vì vậy nghệ là giải pháp hiệu quả đối với chứng rối loạn tiêu hóa. Tổ chức Y tế Thế giới công nhận hiệu quả của loại cây này trong việc điều trị hầu hết các chứng rối loạn tiêu hóa: đau bụng, buồn nôn, chán ăn, cảm giác nặng nề... nghệ giúp ngăn ngừa và chống lại các bệnh viêm ảnh hưởng đến đường ruột và hệ tiêu hóa nói chung, chẳng hạn như hội chứng ruột kích thích.

Sử dụng các loại nước uống có nghệ

Bạn có thể ép nghệ cùng với trái cây họ cam quýt và gừng để tạo ra hương vị ưa thích. Bên cạnh đó, bạn cũng có thể kết hợp nghệ với khoai lang hoặc táo xanh và chanh để đạt được mục tiêu tiêu thụ nghệ hằng ngày.

Uống sinh tố nghệ có thể giúp tăng cường khả năng chống viêm, nhưng nước ép nghệ tươi là ấn tượng nhất. Một số nghiên cứu cho thấy nghệ có khả năng kháng viêm ngang ngửa một số loại thuốc và không gây ra tác dụng phụ nào.

Kết hợp nghệ với các món ăn

Ưu điểm của việc dùng nghệ trong bữa ăn chính hoặc bữa ăn nhẹ chính là do nó đơn giản, thuận tiện, đặc biệt nếu bạn không thể hoặc không muốn dùng viên nang nghệ.

Tuy nhiên, đây không phải là cách tốt nhất để bổ sung nghệ cho cơ thể do bạn khó biết chính xác lượng nghệ cơ thể bạn đang hấp thụ. Nguyên nhân do dùng nghệ vào thức ăn phụ thuộc vào lượng thành phần được sử dụng, khẩu phần và tỷ lệ của nghệ so với phần còn lại của bữa ăn.