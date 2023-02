Cá là món ăn rất có lợi cho sức khỏe. Với những người muốn giảm cân, họ có thể thay thế các món có nhiều tinh bột trắng, đường hoặc các loại thịt có nhiều cholesterol bằng cá, theo chuyên trang dinh dưỡng và sức khỏe Eat This, Not That! (Mỹ).

Cách ăn này sẽ giúp giảm lượng calo nạp vào cơ thể, đồng thời giúp bổ sung các dưỡng chất có lợi trong cá, đặc biệt là a xít béo omega-3. Tuy nhiên, cũng như các loại thực phẩm khác, nếu ăn cá quá nhiều thì có thể dẫn đến thặng dư calo và tăng cân.

Khi chọn ăn cá để hỗ trợ giảm cân, mọi người nên ưu tiên chọn những loại cá sau:

Cá ngừ

Cá ngừ rất giàu dinh dưỡng, đặc biệt là a xít béo omega-3, vitamin D và selen. Trong đó, selen là chất dinh dưỡng rất cần thiết để tuyến giáp hoạt động tối ưu.

Tuyến giáp hoạt động tốt đóng vai trò quan trọng đến hiệu quả giảm cân. Điều này là do tuyến giáp tiết các hoóc môn điều chỉnh quá trình trao đổi chất của cơ thể. Nếu hoóc môn tuyến giáp sụt giảm thì quá trình trao đổi chất sẽ chậm lại, tức khả năng đốt calo của cơ thể cũng sẽ giảm. Một số nghiên cứu cho thấy tăng lượng selen trong chế độ ăn sẽ giúp giảm mỡ thừa trên cơ thể.

Cá tuyết

Cá tuyết là món ăn rất bổ dưỡng vì chúng chứa nhiều vitamin và khoáng chất. Không những vậy, cá tuyết còn giàu protein, ít calo và ít chất béo nên rất phù hợp với chế độ ăn giảm cân.

Không những vậy, hàm lượng vitamin B dồi dào trong cá tuyết còn giúp chúng ta kiểm soát căng thẳng, điều hòa chất dẫn truyền thần kinh và chuyển hóa dinh dưỡng.

Cá mòi

Cá mòi có nhiều chất sắt, vitamin D, a xít béo omega-3 và protein. Chính những thành phần dinh dưỡng này mà cá mòi không chỉ kháng viêm, cải thiện tiêu hóa mà còn giúp người ăn no lâu. Vì no lâu nên sẽ ăn ít đi, nhờ đó hỗ trợ giảm cân hiệu quả hơn.

Cá bơn

Cá bơn là loại cá có hương vị thơm ngon, có cách chế biến đa dạng như chiên, áp chảo, hấp, tẩm bột hay nướng. Mọi người có thể mua cá bơn tại các chợ, siêu thị dưới dạng nguyên con hay phi lê.

Cá bơn rất giàu vitamin B12, ít calo và chất béo bão hóa. Chính vì vậy, cá bơn trở thành lựa chọn rất tốt cho người muốn giảm cân, theo Eat This, Not That!