Tấn công mạng gây trễ chuyến tại nhiều sân bay lớn ở châu Âu

(GLO)- Nhiều sân bay lớn ở châu Âu bị gián đoạn hoạt động, tình trạng hoãn hủy chuyến xảy ra sau khi hệ thống máy tính bị tấn công mạng.

Vụ việc xảy ra đêm 19-9, khi tin tặc tấn công hệ thống check-in và lên máy bay khiến nhiều sân bay lớn ở châu Âu hỗn loạn. Hàng loạt chuyến bay lâm vào tình trạng chậm trễ hoặc gián đoạn.

Theo Reuters, cuộc tấn công mạng vào hệ thống làm thủ tục check-in lên máy bay gây gián đoạn hoạt động tại nhiều sân bay ở châu Âu. Các sân bay lớn như Heathrow (London, Anh), Brussels (Bỉ) và Berlin (Đức) bị ảnh hưởng, khiến hàng loạt chuyến bay bị chậm trễ và hủy bỏ trong ngày 20-9.

Ảnh: AP

Tại Brussels (Bỉ), phát ngôn viên sân bay Ihsane Chioua Lekhli cho hay, tính đến giữa buổi sáng 20-9, đã có 9 chuyến bị hủy, 4 chuyến phải đổi sân bay và ít nhất 15 chuyến trễ hơn 1 giờ. Tuy nhiên, đến cuối ngày, tác động dường như đã được kiểm soát phần nào.

Sân bay Berlin (Đức) cho biết thời gian chờ tại quầy thủ tục sẽ kéo dài hơn bình thường, trong khi khuyến nghị hành khách nên xác nhận lịch trình trước khi di chuyển.

Trong khi đó, Sân bay Quốc tế Heathrow (Anh) cũng thông báo "sự cố kỹ thuật" với nhà cung cấp dịch vụ mặt đất khiến quá trình khởi hành của nhiều hành khách diễn ra chậm trễ hơn so với lịch trình ban đầu.

Nguyên nhân sự cố xuất phát từ hệ thống MUSE (Multi-User System Environment) của Collins Aerospace - công ty con của tập đoàn RTX (trước đây là Raytheon Technologies).

Collins Aerospace, một công ty công nghệ hàng không và quốc phòng ở Mỹ, cho rằng "thủ phạm" của một loạt sự cố nêu trên liên quan phần mềm MUSE (Multi-User System Environment). Phần mềm MUSE là hệ thống cho phép hành khách tự check-in, in thẻ lên máy bay và ký gửi hành lý tại quầy tự động.

Collins xác nhận đã phát hiện "gián đoạn liên quan tới tấn công mạng" tại một số sân bay châu Âu và đang khẩn trương khắc phục. “Chúng tôi đang khẩn trương khắc phục và khôi phục hoạt động. Tác động của sự cố chỉ giới hạn ở khâu check-in và ký gửi điện tử. Vấn đề này có thể xử lý tạm thời bằng phương thức thủ công”, đại diện Công ty Collins Aerospace trần tình.

Các sân bay bị ảnh hưởng khuyến cáo hành khách có chuyến bay dự kiến vào thứ Bảy nên xác nhận lịch trình di chuyển với hãng hàng không trước khi đến sân bay. Sân bay Quốc tế Brussels phải chuyển qua quy trình thủ tục thủ công sau khi hệ thống check-in và lên máy bay gặp trục trặc, gây “tác động nghiêm trọng” đến lịch bay.

Sân bay Heathrow (Anh) xác nhận đã ghi nhận tình trạng chậm trễ song nhấn mạnh "ảnh hưởng ở mức tối thiểu" và không có chuyến bay nào bị hủy trực tiếp do sự cố.

Tương tự, nhà chức trách tại Sân bay Quốc tế Brandenburg - Đức ra lệnh ngắt kết nối internet nhằm đảm bảo an toàn cho hệ thống xử lý thủ tục, kiểm tra an ninh.

Một số hãng hàng không khác như Singapore Airlines (SIA) khẳng định các chuyến bay đi và đến châu Âu vẫn hoạt động bình thường nhưng khuyến cáo hành khách đến sớm hơn để có thời gian làm thủ tục. Frankfurt và Zurich không bị ảnh hưởng, trong khi các hãng lớn như EasyJet, Ryanair và British Airways chưa đưa ra phản hồi chính thức.

Hành khách có chuyến bay vào ngày 20-9 được các sân bay bị ảnh hưởng khuyến nghị xác nhận tình trạng chuyến bay với hãng hàng không trước khi đến sân bay.

Các sân bay đồng thời khuyên du khách nên kiểm tra lại tình trạng chuyến bay và xin lỗi vì mọi bất tiện gây ra.