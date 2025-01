Xe chở mía lấn làn, vượt ẩu trên quốc lộ 19

(GLO)-Vào lúc 13 giờ 50 phút, tại Quốc lộ 19 (đoạn qua tổ dân phố 2, thị trấn Đak Pơ) hàng chục xe chở mía đã lấn làn, vượt ẩu, cắt đường gây mất an toàn giao thông.

Các xe chở mía ngang nhiên lấn làn, vượt ẩu. Clip: Nhóm PV

Theo ghi nhận của phóng viên, những chiếc xe chở mía đậu trong các con đường dân sinh thuộc tổ dân phố 2, thị trấn Đak Pơ (phía tay phải theo hướng từ thị xã An Khê đi huyện Đak Pơ) nối đuôi nhau băng qua đường. Cùng với đó, những xe chở mía khác từ hướng Tượng đài chiến thắng Đak Pơ nối đuôi nhau di chuyển về thị xã An Khê đã tạo nên một cảnh tượng giao thông hỗn loạn tại khu vực này. Tất cả các xe di chuyển từ hướng thị xã An Khê về Đắk Pơ khi đến khu vực này đều phải dừng lại vì các xe chở mía ngang nhiên lấn làn, cắt qua đường tạo thành cảnh ùn ứ cục bộ.

Các xe chở mía ngang nhiên băng qua đường, vượt ẩu, không cho các phương tiện ngược chiều di chuyển. Video: Nhóm PV

Đặc biệt, không chỉ vượt ẩu mà có lúc 2 xe chở mía cùng chạy song song, bóp còi inh ỏi làm cho các phương tiện chạy ngược chiều đều phải dừng lại không dám di chuyển.

Nhiều người dân có mặt tại khu vực này tỏ ra bức xúc vì các lái xe ngang nhiên vi phạm Luật Trật tự an toàn giao thông đường bộ. Nhiều người đặt câu hỏi, ai đã tiếp tay, tạo điều kiện để các xe chở mía này ngang nhiên vi phạm pháp luật. Ngoài ra, lực lượng Cảnh sát Giao thông đang ở đâu khi tình trạng này diễn ra ngay tại khu vực đông dân cư của thị trấn Đak Pơ.