Xử lý tài xế xe khách vượt ẩu trên quốc lộ 1D

NGUYỄN CHƠN
(GLO)- Ngày 8-9, Phòng Cảnh sát giao thông (Công an tỉnh Gia Lai) lập biên bản vi phạm đối với tài xế Lê Huỳnh Chương (SN 1986, ở phường An Nhơn, tỉnh Gia Lai) - người đã có hành vi vượt xe trái luật trên quốc lộ 1D vào chiều 3-9, gây xôn xao trên mạng xã hội.

Trước đó, vào chiều 3-9, một tài khoản Facebook đã đăng tải đoạn clip ghi lại hình ảnh xe khách giường nằm vượt ẩu trên quốc lộ 1D. Theo nam tài xế - chủ nhân clip, sự việc xảy ra khi anh đang điều khiển ô tô di chuyển theo hướng Bắc - Nam, còn xe khách có hành vi vượt trái luật chạy theo hướng ngược lại.

“Xe khách chạy quá ẩu, ngay đoạn đường cong, dốc, vạch liền nữa mà vẫn vượt. Vợ con mình trên xe la làng luôn”, nam tài xế nói trong clip.

1-5355.jpg
Tài xế Lê Huỳnh Chương tại cơ quan Công an. Ảnh: ĐVCC

Ngay sau khi đăng tải, đoạn clip thu hút hàng trăm nghìn lượt xem, bình luận. Nhiều người bày tỏ bức xúc trước hành vi này cũng như tình trạng chạy ẩu của các tài xế xe khách, mong muốn cơ quan chức năng xử lý nghiêm các vi phạm.

Ngày 4-9, chủ nhân đoạn clip đã phản ánh sự việc đến lực lượng Cảnh sát giao thông. Sau khi tiếp nhận thông tin, Phòng Cảnh sát giao thông Công an tỉnh Gia Lai tiến hành xác minh phương tiện vi phạm là xe khách giường nằm mang biển số 50H-633.11 do tài xế Lê Huỳnh Chương điều khiển. Hành vi này diễn ra vào lúc 14 giờ ngày 3-9, trên quốc lộ 1D, đoạn thuộc phường Quy Nhơn Nam (tỉnh Gia Lai).

Clip ghi lại hành vi vượt ẩu của tài xế xe khách. Clip: Facebook nhân vật

Chiều 8-9, qua làm việc, tài xế Chương đã thừa nhận lỗi vi phạm trên. Phòng Cảnh sát giao thông tiến hành lập biên bản vi phạm đối với tài xế này về hành vi vi phạm vượt xe trong những trường hợp không được vượt, quy định tại điểm a khoản 5 Điều 6 Nghị định số 168/2024/NĐ-CP.

Với lỗi vi phạm này, tài xế sẽ bị xử phạt 5 triệu đồng và trừ 2 điểm trên giấy phép lái xe.

