Sập hầm mỏ tại Cộng hòa Dân chủ Congo, ít nhất 9 người tử vong

(GLO)- Theo các nguồn tin, vụ tai nạn xảy ra khi các thợ mỏ thủ công đang xuống hầm sâu để khai thác khoáng sản thì 2 đường lò bất ngờ đổ sập.

Ngày 28-3, truyền thông địa phương cho biết ít nhất 9 người đã thiệt mạng và 12 người bị thương trong vụ sập hầm mỏ xảy ra tại khu vực khai khoáng sản Rubaya, miền đông Cộng hòa Dân chủ Congo.

Ảnh minh họa mỏ coltan ở Rubaya, CHDC Congo. Ảnh: CC BY-SA 2.0

Trước đó, ngày 27-3, vụ tai nạn xảy ra tại khu khai thác mỏ Gasasa ở Rubaya. Hai giếng mỏ bất ngờ đổ sập đúng lúc các thợ mỏ thủ công đang di chuyển xuống các đường hầm sâu dưới lòng đất để khai thác khoáng sản.

Theo truyền thông địa phương cho biết, nhiều người bị vùi lấp dưới lòng đất, trong khi một số nạn nhân bị thương nặng và đang trong tình trạng nguy kịch. Công tác cứu hộ gặp nhiều trở ngại do điều kiện địa chất thiếu ổn định cùng với sự thiếu hụt trang thiết bị chuyên dụng.

Khu vực khai khoáng Rubaya hiện nằm dưới sự kiểm soát của nhóm nổi dậy M23 kể từ năm 2024. Chính phủ Cộng hòa Dân chủ Congo từ tháng 11-2025 đã xếp khu vực này vào “vùng đỏ”, chính thức cấm mọi hoạt động khai thác và buôn bán khoáng sản.

Rubaya là trung tâm khai thác quặng Coltan quan trọng, đóng góp tới 15% nguồn cung Tantalum toàn cầu - một loại kim loại quý hiếm dùng để sản xuất điện thoại thông minh và các thiết bị điện tử hiện đại.

Đây là thảm họa mới nhất trong chuỗi các vụ tai nạn hầm mỏ đẫm máu tại Rubaya thời gian qua. Đầu tháng 3-2026, 1 vụ sập mỏ do mưa lớn gây ra đã khiến hơn 200 người thiệt mạng, trong đó có khoảng 70 trẻ em. Trước đó, tháng 1-2026, nhiều đường hầm tại các mỏ coltan trong khu vực cũng bị sập, ít nhất 200 người thiệt mạng, thậm chí một số ước tính cho rằng con số có thể vượt quá 400 người, chưa kể những người vẫn mất tích.

Theo ước tính của Liên hợp quốc, riêng các mỏ tại Rubaya có thể chiếm khoảng 15% nguồn cung tantalum trên toàn cầu.

Thảm kịch này một lần nữa rung hồi chuông cảnh báo về tình trạng khai thác lậu và tiêu chuẩn an toàn lao động ở miền Đông Congo.