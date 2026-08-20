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Thế giới

Hơn 100 người thiệt mạng trong vụ sập mỏ vàng tại Cộng hòa Trung Phi

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LÊ QUẢNG LÊ QUẢNG (theo TTO, AP, Reuters)

(GLO)- Hơn 100 người được cho là đã thiệt mạng sau vụ sập mỏ vàng ở miền Tây Cộng hòa Trung Phi, gần biên giới Cameroon. Công tác tìm kiếm, cứu hộ vẫn đang được tiến hành.

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Các thợ mỏ tập trung tại mỏ vàng Ndassima ở miền Đông Cộng hòa Trung Phi. Ảnh tư liệu: Thierry Bresilion/Anadolu Agency/Getty

Vụ việc xảy ra vào trưa 18-8 (giờ địa phương) tại khu khai thác vàng Zamboye, cách thị trấn Baboua khoảng 50 km và cách Garoua-Boulai, miền Đông Cameroon, vài km.

Theo các nguồn tin địa phương, hơn 100 người đã thiệt mạng trong khi nhiều người vẫn mất tích hoặc mắc kẹt dưới lớp đất đá.

Một tình nguyện viên Hội Chữ thập đỏ tham gia cứu hộ cho biết hơn 100 thi thể đã được đưa ra khỏi hiện trường.

Chính quyền địa phương cho biết, hiện chưa thể xác định chính thức số thương vong và con số này có thể tiếp tục tăng.

Nguyên nhân ban đầu được cho là nhiều đường hầm ngầm nơi các thợ mỏ đang làm việc bị sập.

Hiện, các lực lượng cứu hộ đang nỗ lực tìm kiếm những người còn mắc kẹt.

Lãnh đạo Cộng hòa Trung Phi cho biết, lực lượng chức năng đã triển khai các hoạt động cứu trợ và hỗ trợ những người bị ảnh hưởng.

Các vụ sập mỏ thường xảy ra tại Cộng hòa Trung Phi, nơi hàng nghìn người tham gia khai thác khoáng sản quy mô nhỏ, trong đó nhiều hoạt động nằm ngoài sự kiểm soát của nhà nước và thiếu các biện pháp bảo đảm an toàn.

Hồi tháng 6, hàng chục người thiệt mạng trong vụ sập mỏ vàng Be-Mbari, cũng ở khu vực giáp Cameroon.

Trước đó, vào giữa tháng 3, một vụ lở đất tại mỏ ở làng Ngourroum, miền Tây Cộng hòa Trung Phi, khiến 7 người tử vong. Tháng 2, ít nhất 20 người thiệt mạng tại khu vực Gordi, miền Đông Bắc nước này.

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