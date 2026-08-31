Mỹ không kích đảo Larak, Iran đáp trả nhằm vào các căn cứ Mỹ

(GLO)- Ngày 30-8, lực lượng Mỹ tiến hành không kích hai bệ phóng tên lửa của Lực lượng Vệ binh Cách mạng Hồi giáo Iran (IRGC) trên đảo Larak, gần Eo biển Hormuz, đánh dấu đợt leo thang quân sự đầu tiên giữa hai bên trong hơn một tháng.

Một quan chức Mỹ cho biết các lực lượng nước này đã theo dõi hoạt động của IRGC trên đảo Larak và phát hiện hai bệ phóng đang được chuẩn bị để phóng tên lửa được trang bị thủy lôi về phía Eo biển Hormuz.

Bộ Tư lệnh Trung tâm Mỹ (CENTCOM) xác nhận đã tiến hành cuộc tấn công nhằm vào hai bệ phóng này.

Truyền thông Iran cũng đưa tin, người dân trên đảo Larak nghe thấy tiếng nổ, song chưa xác định được nguyên nhân. Hãng thông tấn Fars cho biết vụ nổ xảy ra trong bối cảnh tình hình tại khu vực tiếp tục căng thẳng.

Khói bốc lên sau cuộc không kích tại Tehran, Iran. Ảnh tư liệu: THX/TTXVN

Sau cuộc tấn công, IRGC tuyên bố tiến hành các cuộc tấn công bằng tên lửa và máy bay không người lái, nhằm vào hai căn cứ không quân Mỹ tại Jordan để đáp trả. Một quan chức Mỹ cho biết các tên lửa Iran nhằm vào Jordan đã bị đánh chặn và chưa ghi nhận thiệt hại đáng kể.

Chủ tịch Ủy ban An ninh Quốc gia của Quốc hội Iran Ebrahim Azizi cũng tuyên bố Tehran sẽ trả đũa. Trong các thông điệp đăng trên mạng xã hội X bằng tiếng Ba Tư và tiếng Anh, ông Azizi cảnh báo Iran sẽ có hành động đáp trả mạnh mẽ và yêu cầu phía Mỹ chuẩn bị đối mặt với hậu quả.

Đảo Larak nằm gần Eo biển Hormuz, tuyến đường biển giữ vai trò quan trọng đối với hoạt động vận tải hàng hải và đã trở thành tâm điểm của những căng thẳng khu vực cũng như các nỗ lực ngoại giao.

CENTCOM tuyên bố đã hoàn tất việc rà phá thủy lôi khỏi các tuyến hàng hải quốc tế trên Eo biển Hormuz trong tuần trước. Tổng thống Mỹ Donald Trump cũng cảnh báo rằng bất kỳ tàu hoặc thuyền nào đặt thêm thủy lôi trên tuyến hàng hải này sẽ bị phá hủy.

Cuộc không kích ngày 30-8 cũng là đợt tấn công đầu tiên của Mỹ nhằm vào Iran kể từ cuối tháng 7. Trước đó, ngày 29-7, Mỹ tiến hành một đợt không kích quy mô lớn nhằm đáp trả vụ tấn công nhằm vào các vị trí quân sự của Mỹ.

Diễn biến mới xảy ra trong bối cảnh Iran và Oman tiếp tục thảo luận về một thỏa thuận nhằm khôi phục hoạt động hàng hải qua eo biển Hormuz. Các bên trung gian trong khu vực, trong đó có Qatar, ủng hộ những cuộc thảo luận này.