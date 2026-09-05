Tin thế giới tối 5-9: Tàu dầu Iran trúng loạt tên lửa gần đảo Kharg

(GLO)- Tàu dầu Iran trúng loạt tên lửa gần đảo Kharg; Cứu sống công dân Trung Quốc mắc kẹt 10 ngày trong đường hầm ở Nepal; Mỹ điều tra rò rỉ thông tin quân sự; Ông Trump dọa ngừng giao thương với một số nước là những thông tin quốc tế đáng chú ý hôm nay.

Tàu dầu Iran trúng loạt tên lửa gần đảo Kharg

Một tàu dầu Iran được cho là đã trúng 4 tên lửa của Mỹ khi đang neo đậu ngoài khơi đảo Kharg, cửa ngõ xuất khẩu dầu của Tehran. Theo hãng thông tấn Tasnim, các thủy thủ đang được sơ tán và vụ việc không gây thương vong.

Đảo Kharg. Ảnh: Reuters

Hãng Fars cho biết phóng viên của hãng nghe thấy tiếng nổ gần đảo Kharg nhưng không thấy khói bốc lên. Tàu dầu được cho là bị đánh trúng cách đảo khoảng 10 km. Bộ Tư lệnh Trung tâm Mỹ, CENTCOM, chưa bình luận về thông tin này.

Đây được cho là lần đầu tiên một tàu dầu bị tấn công gần đảo Kharg sau nhiều tháng chiến sự lắng xuống.

Ngày 31-8, Tổng thống Mỹ Donald Trump đăng bài trên mạng xã hội kèm video được tạo bằng AI, nói đảo Kharg sẽ bị “thổi bay thành từng mảnh”. Giới chức Iran tuyên bố sẽ đáp trả quyết liệt nếu đảo Kharg bị tấn công.

Trước khi Mỹ - Israel phát động cuộc chiến nhằm vào Iran, khoảng 90% lượng dầu thô xuất khẩu của nước này được vận chuyển qua đảo Kharg. Tuy nhiên, hoạt động xuất khẩu đã bị gián đoạn từ giữa tháng 4 sau khi Mỹ áp lệnh phong tỏa.

Giao tranh giữa hai bên tái bùng phát ngày 30-8. Iran ngày 3-9 cho biết đã phóng tên lửa và UAV tấn công các căn cứ quân sự của Mỹ tại Kuwait và Các Tiểu vương quốc Arab Thống nhất, UAE. Hai bên cũng tiếp tục giành quyền kiểm soát eo biển Hormuz.

Cứu sống công dân Trung Quốc mắc kẹt 10 ngày trong đường hầm ở Nepal

Tại Nepal, lực lượng cứu hộ đã đưa một công dân Trung Quốc còn sống ra khỏi đường hầm của Dự án Thủy điện Upper Trishuli-1, sau 10 ngày mắc kẹt do thảm họa lũ quét.

Công dân Trung Quốc được đưa khỏi hầm thuỷ điện ở Nepal. Ảnh: Quân đội Nepal

Quân đội Nepal cho biết người được giải cứu là ông Luhaitao. Ông được đưa ra từ vị trí cách cửa hầm khoảng 225 mét và đang được các chuyên gia y tế kiểm tra sức khỏe. Hoạt động tìm kiếm, cứu hộ vẫn tiếp tục.

Vụ giải cứu nâng tổng số công nhân được cứu sống từ dự án thủy điện Trishuli lên 3 người. Trước đó một ngày, hai công nhân Nepal cũng được giải cứu khỏi đường hầm tại nhà máy thủy điện Trishuli.

Theo giới chức Trung Quốc và Nepal, số người thiệt mạng trong trận lũ quét tại khu vực biên giới hai nước đã tăng lên 1.375 người, hơn 5.000 người mất tích. Khoảng 900 công nhân tại 12 dự án thủy điện trên khắp Nepal đang mất tích, trong đó ước tính khoảng 500 người mắc kẹt trong các đường hầm.

Mỹ điều tra rò rỉ thông tin quân sự

Các nhà điều tra chính phủ Mỹ đang tiến hành cuộc điều tra quy mô lớn nhằm xác định nguồn rò rỉ thông tin quân sự nhạy cảm cho giới báo chí.

Trụ sở Bộ Quốc phòng Mỹ ở Washington, DC. Ảnh minh họa: THX/TTXVN

Khoảng 50 thành viên thuộc Hội đồng Tham mưu trưởng Liên quân Mỹ được yêu cầu kiểm tra bằng máy phát hiện nói dối, liên quan việc tiết lộ thông tin mật hoặc cung cấp dữ liệu về sự suy giảm kho vũ khí cho giới truyền thông.

Cuộc điều tra được triển khai trong tháng 8, sau một loạt báo cáo về tình trạng cạn kiệt nghiêm trọng kho dự trữ đạn dược thiết yếu của Mỹ, gồm tên lửa tầm xa và hệ thống đánh chặn Patriot, do ảnh hưởng từ cuộc chiến với Iran.

Người phát ngôn Bộ Quốc phòng Mỹ Sean Parnell cho biết cơ quan này không bình luận về các cuộc điều tra nội bộ hay vấn đề nhân sự, nhưng nhấn mạnh việc bảo đảm an toàn cho thông tin mật là yếu tố sống còn để bảo vệ an ninh nước Mỹ và các lực lượng binh sĩ đang đồn trú khắp thế giới.

Theo các nguồn tin am hiểu, chiến dịch này không chỉ nhằm xác định những người chia sẻ thông tin mà còn nhằm răn đe các trường hợp có ý định làm tương tự trong tương lai.

Ông Trump dọa ngừng giao thương với một số nước

Tổng thống Mỹ Donald Trump tiếp tục gây sức ép lên Cục Dự trữ Liên bang, Fed, yêu cầu hạ lãi suất, đồng thời đe dọa ngừng giao thương với một số quốc gia nếu ngân hàng trung ương không hành động.

Tổng thống Mỹ Donald Trump (phải) nói chuyện với Chủ tịch Fed Kevin Warsh tại Nhà Trắng ngày 22-5-2026. Ảnh: REUTERS

Trong bài đăng trên mạng xã hội ngày 4-9, ông Trump kêu gọi Chủ tịch Fed Kevin Warsh cùng các thành viên hội đồng “tỉnh táo hơn” và “hãy là những người yêu nước”. Ông cho rằng lãi suất cao khiến Mỹ chịu bất lợi không công bằng.

Phát biểu được đưa ra sau báo cáo việc làm tháng 8, theo đó kinh tế Mỹ tạo thêm 162.000 việc làm phi nông nghiệp, trong khi tỷ lệ thất nghiệp giữ ổn định.

Số liệu này làm gia tăng kỳ vọng Fed có thể duy trì lập trường thận trọng về chính sách tiền tệ tại cuộc họp bắt đầu ngày 15-9. Thị trường cổ phiếu và trái phiếu ngắn hạn sau đó chịu áp lực khi nhà đầu tư điều chỉnh kỳ vọng về lãi suất.

Ông Trump cho rằng thị trường đáng lẽ phải tăng sau báo cáo việc làm tích cực. Trong khi đó, Cố vấn kinh tế Nhà Trắng Kevin Hassett nhận định báo cáo việc làm mới củng cố lập luận giữ nguyên lãi suất, đồng thời cho biết chính quyền tôn trọng tính độc lập của Fed.