Tin thế giới sáng 5-9: Đặc phái viên Mỹ mang đề xuất chấm dứt chiến tranh tới Moskva và Kiev

(GLO)- Đặc phái viên Mỹ mang đề xuất chấm dứt chiến tranh tới Moskva và Kiev; Hungary tiếp tục ngăn chặn tiến trình đàm phán gia nhập EU của Ukraine; Iran yêu cầu Mỹ rút quân và bồi thường, cảnh báo tấn công phủ đầu... là những thông tin quốc tế nổi bật sáng 5-9.

Đặc phái viên Mỹ mang đề xuất chấm dứt chiến tranh tới Moskva và Kiev

Tổng thống Donald Trump cho biết các Đặc phái viên Mỹ Steve Witkoff và Jared Kushner sẽ mang tới Moscow và Kiev một đề xuất nhằm chấm dứt xung đột Ukraine.

Kênh RT của Liên bang Nga cho biết Tổng thống Trump đưa ra thông báo này vào hôm 4-9 khi đề cập đến các chuyến công du ngoại giao được chờ đợi từ lâu của các Đặc phái viên Mỹ Witkoff và Kushner.

Đặc phái viên Mỹ Steve Witkoff (phải, phía trước) cùng ông Jared Kushner tới Moskva để hội kiến Tổng thống Liên bang Nga Vladimir Putin về cuộc xung đột ở Ukraine, ngày 2/12/2025. Ảnh: Anadolu Agency/TTXVN

Phát biểu với các phóng viên, Tổng thống Trump nói: “Họ sẽ mang theo một đề xuất nhằm chấm dứt chiến tranh”, nhưng không tiết lộ nội dung đề xuất cũng như thời điểm diễn ra các chuyến thăm.

Trước đó cùng ngày, một nguồn tin nói với RT rằng các Đặc phái viên Mỹ Witkoff và Kushner có thể tới Moscow “trong thời gian tới”.

Các Đặc phái viên Mỹ Witkoff và Kushner hiện phụ trách một số cuộc đàm phán quan trọng thay mặt Tổng thống Trump. Các chuyến thăm Moscow và Kiev của hai người, nằm trong cùng một nỗ lực ngoại giao, đã được dự kiến từ nhiều tháng qua.

Hungary tiếp tục ngăn chặn tiến trình đàm phán gia nhập EU của Ukraine

Theo hãng thông tấn Hungary, Phó Thủ tướng kiêm Ngoại trưởng Anita Orban cho biết, Hungary sẽ tiếp tục ngăn chặn việc mở thêm các chương đàm phán gia nhập EU của Ukraine cho đến khi nước này thực hiện thỏa thuận về quyền của cộng đồng thiểu số người Hungary ở Transcarpathia đạt được hồi tháng 6.

Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky (thứ 2 từ phải sang) tham dự một cuộc họp với Liên minh châu Âu. Ảnh: AFP

Vấn đề quyền của các dân tộc thiểu số đặc biệt quan trọng vì Transcarpathia, vùng cực tây của Ukraine giáp với Hungary, là nơi sinh sống của một cộng đồng thiểu số người Hungary từ lâu đời. Ukraine có các thời hạn để thực hiện các biện pháp liên quan đến cộng đồng thiểu số người Hungary. Các quy định về giáo dục phải được thông qua trước tháng 12-2026, trong khi luật nhằm cải thiện sự tham gia chính trị của cộng đồng thiểu số người Hungary dự kiến ​​sẽ được ban hành vào năm 2027.

Bà Anita Orban cũng bác bỏ mọi ý kiến ​​cho rằng Hungary ủng hộ tiến trình gia nhập EU một cách nhanh chóng của Ukraine. Bà khẳng định lập trường của nước này vẫn không ủng hộ việc gia nhập nhanh chóng và sẽ tổ chức một cuộc trưng cầu dân ý về tư cách thành viên EU của Ukraine sau khi Kiev hoàn tất các cuộc đàm phán, một động thái cũng nằm trong chương trình tranh cử của Đảng cầm quyền.

Iran yêu cầu Mỹ rút quân và bồi thường, cảnh báo tấn công phủ đầu

Người phát ngôn quân đội Iran Mohammad Akraminia tuyên bố chính quyền Mỹ phải bồi thường toàn bộ thiệt hại gây ra cho các quốc gia Trung Đông do cuộc chiến mà Washington phát động, đồng thời rút lực lượng quân sự khỏi khu vực, vì đây là giải pháp hợp lý nhất đối với Washington.

“Giải pháp hợp lý đối với Mỹ là thừa nhận thực tế, bồi thường thiệt hại và rời khỏi khu vực. Điều này sẽ bảo đảm an ninh trong khu vực và mang lại thịnh vượng lớn hơn cho người dân Mỹ”, ông Akraminia viết trên mạng xã hội X.

Một người cầm cờ Iran bên cạnh bức ảnh Lãnh tụ Tối cao Iran Mojtaba Khamenei tại Tehran Ảnh: Reuters

Ông Akraminia cho rằng, mọi vấn đề mà quân đội Mỹ gặp phải trong khu vực, cũng như những khó khăn mà người dân Mỹ đang phải đối mặt, đều bắt nguồn từ những sai lầm của Washington khi thực hiện hành động gây hấn nhằm vào Iran.

Theo đại diện quân đội Iran, lực lượng vũ trang nước này đang thực hiện các cuộc tấn công trả đũa "theo phương thức kết hợp và bất đối xứng, giúp dễ dàng đánh trúng các mục tiêu".

Ông Akraminia lưu ý Tehran không loại trừ khả năng tiến hành các chiến dịch tấn công phủ đầu nếu xuất hiện các mối đe dọa, đồng thời cảnh báo Israel rằng phản ứng của Iran trước bất kỳ hành động gây hấn mới nào sẽ "nhanh chóng và khốc liệt”.

Hàn Quốc công bố dự toán ngân sách cao kỷ lục cho năm 2027

Chính phủ Hàn Quốc vừa công bố dự toán ngân sách nhà nước cho năm tài chính 2027, trong đó, tổng chi tiêu công tăng 12,8% so với năm nay, lên mức 820.900 tỷ KRW (khoảng 605 tỷ USD), đánh dấu lần đầu tiên ngân sách đề xuất vượt quá 800.000 tỷ KRW và cũng là tỷ lệ tăng cao nhất từ ​​trước đến nay, vượt qua cả kỷ lục 10,6% của năm 2009.

Họp báo công bố dự toán ngân sách năm 2027 của Chính phủ Hàn Quốc. Ảnh: Yonhap

Một điểm đáng chú nữa là việc Chính phủ Hàn Quốc sẽ thành lập mới "Quỹ đối ứng tương lai" trị giá 162.300 tỷ KRW (khoảng 120 tỷ USD), trong bối cảnh nguồn thu ngân sách tăng cao nhờ sự bùng nổ của ngành công nghiệp bán dẫn.

Quỹ này sẽ chủ yếu được tài trợ bằng nguồn thu thuế thặng dư trong 10 năm qua. Con số này tương đương khoảng 27,8% tổng nguồn thu thuế quốc gia dự kiến ​​cho năm tài chính tiếp theo.

Trong đó, 45.500 tỷ KRW sẽ được phân bổ cho các dự án thuộc bốn lĩnh vực chính gồm hỗ trợ thanh niên, đảm bảo động lực tăng trưởng, phục hồi kinh tế vùng miền, giáo dục và phát triển nguồn nhân lực. Quy mô của quỹ có thể tiếp tục mở rộng, với khả năng lên tới 200.000 tỷ KRW.