Myanmar truy quét trung tâm lừa đảo bắt giữ gần 1.600 người nước ngoài

(GLO)- Myanmar truy quét trung tâm lừa đảo trực tuyến ở Shwe Kokko và bắt giữ gần 1.600 người nước ngoài, trong bối cảnh chính quyền Myanmar tăng cường đối phó dạng tội phạm này.

Chính quyền Myanmar ngày 23-11 thông báo đã bắt 1.590 công dân nước ngoài nhập cảnh trái phép sau 5 ngày triển khai chiến dịch, song chưa công bố danh tính và quê quán của những người này. Tờ Global New Light of Myanmar đưa tin nhiều người trong số này là công dân Trung Quốc.

Một khu phức hợp của tội phạm lừa đảo trực tuyến tại Myanmar nằm giáp biên giới Thái Lan. Ảnh: AFP

Trước đó, Quân đội Myanmar phối hợp với nhóm vũ trang Lực lượng Biên phòng Karen (BGF) từ ngày 18 đến 22-11 tiến vào thị trấn Shwe Kokko, nằm giáp biên giới với Thái Lan, nơi có nhiều tòa nhà của các băng nhóm lừa đảo trực tuyến.

Giới chức Myanmar thu 2.893 máy tính, 21.750 điện thoại di động, 101 bộ thu phát đầu cuối dịch vụ Internet vệ tinh Starlink, 21 bộ định tuyến (router) cùng nhiều vật tư phục vụ hoạt động lừa đảo và cờ bạc trực tuyến, theo tờ The Global New Light of Myanmar.

Đây là chiến dịch truy quét tội phạm lừa đảo tại Shwe Kokko thứ hai của BGF trong năm nay. Hồi đầu năm, BGF bắt hơn 4.000 người tại Shwe Kokko, song các cơ sở lừa đảo tại đây hoạt động trở lại vài tháng sau đó.

Một cuộc điều tra của AFP hồi tháng trước cho thấy các bộ thu tín hiệu của Starlink, dịch vụ internet vệ tinh thuộc sở hữu của công ty tỉ phú Elon Musk, đã được lắp đặt hàng loạt tại các khu phức hợp lừa đảo. Sau đó, công ty của ông Musk cho biết đã vô hiệu hóa hơn 2.500 thiết bị Starlink trong khu vực gần các trung tâm lừa đảo nghi là ở Myanmar.

Theo báo cáo của Văn phòng Liên Hợp Quốc về Ma túy và Tội phạm, ngành công nghiệp lừa đảo trực tuyến đã bùng nổ khắp Đông Nam Á, trong đó có ở Campuchia, Thái Lan và Myanmar.

Tình trạng lừa đảo trực tuyến đang ngày càng phức tạp và là mối lo ngại của nhiều nước. Chỉ riêng các nạn nhân ở Đông Nam Á và Đông Á đã bị lừa mất tới 37 tỷ USD trong năm 2023, theo một báo cáo của Liên Hiệp Quốc, trong đó cho rằng tổn thất toàn cầu có thể "còn lớn hơn nhiều".

Loạt trung tâm lừa đảo mọc lên ở các khu vực biên giới của Myanmar. Nhiều người nước ngoài bị dụ dỗ tới đây thông qua hình thức lừa đảo tuyển dụng hoặc lừa tình, trong khi một số tự nguyện đến làm việc.