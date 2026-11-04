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Thế giới

Đảng Dân chủ giành quyền kiểm soát Quốc hội Mỹ, giáng đòn mạnh vào ông Trump

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LÊ QUẢNG LÊ QUẢNG (theo VnE, TTO, Reuters, ABC)

(GLO)- Đảng Dân chủ giành quyền kiểm soát cả Hạ viện và Thượng viện Mỹ trong cuộc bầu cử giữa nhiệm kỳ ngày 3-11, đánh dấu thất bại lớn của đảng Cộng hòa và Tổng thống Donald Trump. Kết quả này mở ra giai đoạn đối đầu chính trị mới tại Washington.

Theo Reuters AP, đảng Dân chủ đã giành lại quyền kiểm soát cả hai viện Quốc hội sau những chiến thắng đáng kể tại các bang vốn có truyền thống ủng hộ đảng Cộng hòa.

Đây được xem là sự phản đối mạnh mẽ của cử tri đối với chính quyền Tổng thống Trump sau 2 năm đầu nhiệm kỳ thứ hai.

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Tổng thống Mỹ Donald Trump phát biểu với báo giới tại Nhà Trắng. Ảnh: AA/TTXVN phát

Tại Thượng viện, đảng Dân chủ giành chiến thắng ở nhiều bang quan trọng như Texas, Kansas, Iowa, Ohio, North Carolina, Maine và South Carolina.

Tại các bang Texas, James Talarico đánh bại ứng cử viên Cộng hòa Ken Paxton, giúp đảng Dân chủ giành ghế Thượng viện tại bang này lần đầu tiên sau 38 năm.

Ở các bang Kansas, Adam Hamilton chiến thắng Thượng nghị sĩ đương nhiệm Roger Marshall, đánh dấu lần đầu tiên đảng Dân chủ giành ghế Thượng viện tại bang kể từ năm 1932. Trong khi đó, Sherrod Brown trở lại Thượng viện sau chiến thắng tại Ohio.

Tại Hạ viện, đảng Dân chủ giành thêm khoảng 24 ghế, đảo chiều thế đa số của đảng Cộng hòa. Nhiều chiến thắng diễn ra tại những khu vực từng ủng hộ ông Trump với cách biệt lớn trong cuộc bầu cử năm 2024.

Kết quả bầu cử phản ánh sự bất mãn của cử tri đối với tình hình kinh tế, chi phí sinh hoạt và hướng đi của đất nước.

Theo Reuters, gần 9/10 cử tri được khảo sát cho biết chi phí sinh hoạt là yếu tố quan trọng hoặc chủ yếu ảnh hưởng đến quyết định bỏ phiếu.

Khoảng 3/4 cử tri bày tỏ sự tức giận hoặc không hài lòng với tình hình đất nước. Cuộc chiến tại Iran, giá nhiên liệu tăng và những quan ngại về tham nhũng cũng góp phần tác động đến kết quả.

Việc kiểm soát cả hai viện tại Quốc hội Mỹ giúp đảng Dân chủ tăng cường giám sát chính quyền, tổ chức điều tra và điều trần, đồng thời có khả năng gây sức ép đối với các đề cử nhân sự của Tổng thống Trump, đặc biệt tại Thượng viện.

Tuy nhiên, Tổng thống Trump vẫn nắm quyền phủ quyết các dự luật, trong khi nhiều vấn đề lập pháp tại Thượng viện cần sự ủng hộ của ít nhất 60 nghị sĩ để vượt qua thủ tục ngăn cản tranh luận.

Các nhà phân tích nhận định kết quả bầu cử sẽ khiến 2 năm cuối nhiệm kỳ của ông Trump đối mặt với nhiều trở ngại chính trị, đặc biệt trong các vấn đề ngân sách, chính sách kinh tế và những quyết định quan trọng của chính quyền liên bang.

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