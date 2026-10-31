Mỹ lập kỷ lục gần 48 triệu cử tri bỏ phiếu sớm trong bầu cử giữa nhiệm kỳ

(GLO)- Gần 48 triệu cử tri Mỹ đã bỏ phiếu sớm trong cuộc bầu cử giữa nhiệm kỳ năm 2026, vượt mức kỷ lục của kỳ bầu cử năm 2022. Số người tham gia tăng mạnh tại nhiều bang có các cuộc đua quan trọng vào Quốc hội, trong đó cử tri đăng ký theo đảng Dân chủ chiếm tỷ lệ cao hơn đảng Cộng hòa.

Theo Phòng thí nghiệm Bầu cử thuộc Đại học Florida (UF Election Lab), tính đến giữa ngày 30-10, Mỹ ghi nhận 47.922.669 lượt bỏ phiếu sớm, vượt mức 45,9 triệu lượt của cuộc bầu cử giữa nhiệm kỳ năm 2022. Đây là mức cao nhất được ghi nhận trong các kỳ bầu cử giữa nhiệm kỳ tại nước này.

Một cử tri điền phiếu bầu sớm cho cuộc bầu cử giữa nhiệm kỳ Mỹ tại điểm bỏ phiếu ở thành phố Los Angeles, bang California ngày 30-10. Ảnh: AFP

Số cử tri tham gia bỏ phiếu sớm tăng đáng kể tại nhiều bang có các cuộc cạnh tranh gay gắt vào Thượng viện.

Tại Texas, hơn 6,3 triệu người đã bỏ phiếu sớm tính đến ngày 28-10, tăng khoảng 50% so với cùng thời điểm năm 2022.

Tại Bắc Carolina, Maine, Michigan và Kansas, số phiếu bầu sớm cũng tăng hơn 30%. Đáng chú ý, Nam Carolina ghi nhận mức tăng 83% so với cùng kỳ cuộc bầu cử trước.

Dữ liệu của UF Election Lab cho thấy tại các bang có thống kê đăng ký đảng phái, cử tri thuộc đảng Dân chủ chiếm khoảng 44% số người đã bỏ phiếu sớm, trong khi tỷ lệ này ở đảng Cộng hòa là 31%. Nhóm cử tri không đăng ký theo hai đảng lớn hoặc thuộc các đảng khác chiếm 25%.

Theo các chuyên gia, số liệu trên phản ánh mức độ tham gia đáng chú ý của cử tri trước ngày bầu cử, nhưng chưa đủ cơ sở để dự báo kết quả do việc đăng ký theo đảng phái không đồng nghĩa cử tri sẽ bỏ phiếu cho ứng cử viên của đảng đó.

Các chuyên gia cũng lưu ý số người bỏ phiếu sớm tăng không nhất thiết đồng nghĩa tổng tỷ lệ cử tri tham gia bầu cử sẽ tăng tương ứng, bởi một bộ phận cử tri có thể chỉ thay đổi thời điểm thực hiện quyền bỏ phiếu.

Cuộc bầu cử giữa nhiệm kỳ tại Mỹ sẽ diễn ra ngày 3-11, với toàn bộ 435 ghế tại Hạ viện và 35 ghế tại Thượng viện được đưa ra tranh cử. Kết quả bầu cử sẽ quyết định tương quan lực lượng tại Quốc hội Mỹ trong nửa sau nhiệm kỳ Tổng thống hiện nay.