Ông Trump hủy hai cuộc vận động trực tiếp, chuyển sang tranh cử qua điện thoại

(GLO)- Tổng thống Mỹ Donald Trump hủy hai cuộc vận động tranh cử trực tiếp tại Kansas và Iowa vào cuối tuần này, chỉ vài ngày trước cuộc bầu cử giữa nhiệm kỳ ngày 3-11. Thay vào đó, ông chuyển sang vận động qua điện thoại tại nhiều bang.

Ngày 29-10, ông Donald Trump thông báo hủy cuộc vận động dự kiến tổ chức tại thành phố Salina, bang Kansas ngày 31-10 và sự kiện tại thành phố Dubuque, bang Iowa ngày 1-11.

Kể từ đầu tháng 10, ông Trump đã tham gia 25 cuộc vận động tranh cử tại 19 bang. Ảnh: AFP

Giải thích quyết định không đến Kansas, ông Trump cho rằng không cần trực tiếp vận động cho Thượng nghị sĩ đảng Cộng hòa Roger Marshall vì ứng cử viên này đang có kết quả tốt.

Tuy nhiên, trên thực tế, ông Marshall đang đối mặt với sự cạnh tranh khá sít sao trước đối thủ thuộc đảng Dân chủ Adam Hamilton.

Ủy ban Quốc gia đảng Cộng hòa (RNC) cũng xác nhận việc hủy các sự kiện và cho biết Tổng thống sẽ chuyển sang hình thức vận động qua điện thoại.

Nhóm gây quỹ MAGA Inc. dự kiến tổ chức các cuộc mít tinh trực tuyến tại ít nhất 19 bang, trong đó có Kansas và Iowa, nhằm mở rộng khả năng tiếp cận cử tri trước ngày bầu cử.

Từ ngày 1-10, ông Trump đã tham gia 25 cuộc vận động tại 19 bang, chủ yếu ở các khu vực nông thôn có truyền thống ủng hộ đảng Cộng hòa.

Trước đó, ông từng đặt mục tiêu đến 35 địa điểm trên khắp nước Mỹ để thúc đẩy tỷ lệ cử tri đi bỏ phiếu.

Việc điều chỉnh lịch trình diễn ra sau khi ông Trump thừa nhận các bài phát biểu kéo dài hơn 1 giờ tại những cuộc mít tinh liên tiếp gây áp lực lên giọng nói. Trong cuộc vận động tại bang Mississippi ngày 26-10, ông xuất hiện với giọng bị khàn.

Dù hủy 2 sự kiện cuối tuần, ông Trump vẫn dự kiến vận động trực tiếp tại thành phố Daytona Beach, bang Florida ngày 30-10.

Đây là hoạt động trực tiếp cuối cùng trong lịch trình vận động tranh cử giữa kỳ của ông trước ngày bỏ phiếu.

Cuộc bầu cử giữa nhiệm kỳ tại Mỹ diễn ra ngày 3-11, với toàn bộ 435 ghế tại Hạ viện và 33 ghế tại Thượng viện được đưa ra bầu cử.

Kết quả sẽ quyết định liệu đảng Cộng hòa có duy trì được thế đa số tại lưỡng viện Quốc hội hay không, qua đó ảnh hưởng trực tiếp đến khả năng triển khai chương trình nghị sự của chính quyền Tổng thống Donald Trump trong 2 năm cuối nhiệm kỳ.