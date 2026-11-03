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Thế giới

Bầu cử giữa kỳ Mỹ 2026: 6 giờ sáng 4-11, cuộc đua quyền lực bắt đầu hé lộ kết quả

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LÊ QUẢNG LÊ QUẢNG (theo baotintuc, VOV, Reuters)

(GLO)- Cuộc bầu cử giữa kỳ Mỹ 2026 diễn ra ngày 3-11 theo giờ địa phương, với những dự báo kết quả đầu tiên có thể xuất hiện từ 6 giờ sáng 4-11 theo giờ Việt Nam. Tuy nhiên, cuộc đua giành quyền kiểm soát Quốc hội Mỹ có thể kéo dài nhiều giờ, thậm chí nhiều ngày, trước khi có kết quả cuối cùng.

Các hãng truyền thông Mỹ bắt đầu đưa ra dự báo người chiến thắng trong cuộc bầu cử giữa kỳ Mỹ 2026 ngay sau khi những điểm bỏ phiếu đầu tiên đóng cửa.

Indiana và Kentucky là những địa phương đầu tiên kết thúc bỏ phiếu vào 18 giờ ngày 3-11 theo giờ miền Đông nước Mỹ (6 giờ sáng 4-11 theo giờ Việt Nam).

Một số điểm bỏ phiếu cuối cùng tại một số khu vực Alaska kết thúc vào 13 giờ ngày 4-11 theo giờ Việt Nam.

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Cử tri bỏ phiếu sớm trong cuộc bầu cử giữa nhiệm kỳ tại bang Maine, Mỹ ngày 16-10-2026. Ảnh: THX/TTXVN phát

Theo hãng thông tấn AP, dữ liệu kiểm phiếu được thu thập từ các điểm bỏ phiếu, cơ quan bầu cử cấp địa phương và bang ngay khi có thể. Các kết quả được cập nhật liên tục trong đêm bầu cử và những ngày tiếp theo.

Các hãng truyền thông Mỹ sử dụng dữ liệu của AP hoặc tổ chức Decision Desk HQ (DDHQ), kết hợp mô hình thống kê, dữ liệu bỏ phiếu sớm và phân tích chuyên môn để dự báo người chiến thắng.

AP chỉ công bố ứng viên thắng cuộc khi xác định đối thủ không còn khả năng vượt lên. DDHQ cũng áp dụng quy trình phân tích, thẩm định dữ liệu và thống nhất nội bộ trước khi đưa ra dự báo.

Cuộc bầu cử giữa kỳ Mỹ năm 2026 diễn ra với toàn bộ 435 ghế Hạ viện và 35 ghế Thượng viện được đưa ra bầu, cùng các cuộc bầu cử thống đốc và chức vụ cấp bang.

Đảng Dân chủ cần giành thêm 4 ghế tại Hạ viện và 4 ghế tại Thượng viện để giành quyền kiểm soát cả hai viện từ đảng Cộng hòa. Hạ viện được dự báo có khả năng đổi quyền kiểm soát, trong khi cuộc cạnh tranh tại Thượng viện vẫn gay gắt.

Kết quả bầu cử sẽ quyết định tương quan quyền lực tại Quốc hội Mỹ trong 2 năm cuối nhiệm kỳ Tổng thống Donald Trump, đồng thời phản ánh đánh giá của cử tri đối với chính quyền đương nhiệm.

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