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Thế giới

Ông Trump đòi chuyển phiếu bầu tại Alaska, cáo buộc gian lận

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LÊ QUẢNG LÊ QUẢNG (theo TTO, Reuters, AP)

(GLO)- Ngày 5-11, Tổng thống Mỹ Donald Trump cáo buộc có gian lận trong cuộc bầu cử giữa nhiệm kỳ tại bang Alaska, đồng thời yêu cầu chuyển phiếu của các ứng cử viên khác cho Thượng nghị sĩ Cộng hòa Dan Sullivan.

Động thái này diễn ra khi ứng cử viên đảng Dân chủ Mary Peltola đang tạm dẫn trước trong cuộc đua Thượng viện sít sao tại bang Alaska.

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Tổng thống Mỹ Donald Trump. Ảnh: AFP

Theo đó, trong bài đăng trên mạng xã hội Truth Social, ông Trump yêu cầu chuyển toàn bộ phiếu bầu dành cho ứng cử viên độc lập Daniel J. Sullivan Jr. và ứng cử viên Gerry Heikes cho Thượng nghị sĩ Dan Sullivan, đồng thời tuyên bố cuộc bầu cử nên được kết thúc với chiến thắng thuộc về ứng cử viên Cộng hòa.

Ông Trump cho rằng việc xuất hiện một ứng cử viên có tên gần giống Thượng nghị sĩ Dan Sullivan đã gây nhầm lẫn cho cử tri, đồng thời cáo buộc có hành vi gian lận nhằm tác động kết quả bầu cử.

Theo kết quả kiểm phiếu được hãng tin AP cập nhật ngày 6-11, bà Mary Peltola đang dẫn trước Thượng nghị sĩ Dan Sullivan 637 phiếu, tương ứng 48,2% và 47,9%, với khoảng 74% số phiếu được kiểm đếm.

Cuộc đua chưa xác định được người chiến thắng do Alaska áp dụng hệ thống bầu cử xếp hạng. Nếu không ứng cử viên nào đạt trên 50% số phiếu lựa chọn đầu tiên, các phiếu sẽ được phân bổ lại theo thứ tự ưu tiên của cử tri cho đến khi có người giành đa số.

Tranh cãi tại Alaska bắt nguồn từ việc ứng cử viên Daniel J. Sullivan Jr., một giáo viên đã nghỉ hưu, tham gia tranh cử với tên gần giống Thượng nghị sĩ Dan Sullivan.

Đảng Cộng hòa cáo buộc ứng cử viên này có thể khiến cử tri nhầm lẫn. Trong khi đó, bà Peltola phủ nhận việc liên quan đến hoạt động tuyển chọn ứng cử viên nói trên.

Trước ngày bầu cử, Bộ Tư pháp Mỹ đã mở cuộc điều tra về những cáo buộc liên quan, đồng thời tìm cách ngăn Alaska chứng nhận kết quả nếu Thượng nghị sĩ Dan Sullivan thất bại trong cuộc đua sít sao.

Tuy nhiên, ngày 1-11, một thẩm phán liên bang đã bác đơn kiện của chính quyền Tổng thống Trump, cho rằng đề xuất phân tách phiếu bầu có thể xâm phạm quyền bỏ phiếu kín của cử tri.

Trong khi đó, theo AP, đảng Dân chủ đã giành quyền kiểm soát cả Thượng viện và Hạ viện Mỹ sau cuộc bầu cử giữa nhiệm kỳ, đánh dấu thất bại lớn của đảng Cộng hòa. Tuy nhiên, một số cuộc đua tại các bang vẫn chưa có kết quả cuối cùng.

Tại Mississippi, ứng cử viên đảng Dân chủ Scott Colom đang dẫn trước Thượng nghị sĩ Cộng hòa Cindy Hyde-Smith 1.145 phiếu, với 96% số phiếu được kiểm đếm.

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