Biểu tình tại Pháp: 70.000 cảnh sát vào cuộc, Paris đóng cửa nhiều bảo tàng

(GLO)- Ngày 24-10, Pháp triển khai khoảng 70.000 cảnh sát và hiến binh để bảo đảm an ninh trong các cuộc biểu tình trên toàn quốc, đồng thời tạm đóng cửa nhiều bảo tàng tại Paris nhằm phòng ngừa bạo lực tái diễn.

Theo Reuters, lực lượng được huy động tăng thêm 10.000 người so với ngày 17-10, khi các cuộc biểu tình biến thành bạo loạn tại nhiều thành phố ở Pháp.

Đến đầu giờ chiều 24-10, Bộ trưởng Nội vụ Pháp Laurent Nunez cho biết cảnh sát đã bắt giữ 135 người trên toàn quốc.

Cảnh sát triển khai tại Quảng trường Republique ở trung tâm Paris hôm 18-10. Ảnh: AFP

Nhiều trường hợp bị bắt sau các cuộc kiểm tra phòng ngừa, trong đó lực lượng chức năng phát hiện pháo hoa, bi kim loại cùng những vật dụng có thể được sử dụng làm vũ khí.

Tại Paris, hàng chục nghìn người tuần hành ôn hòa để phản đối chi phí sinh hoạt đắt đỏ. Tuy nhiên, đụng độ vẫn xảy ra ở Marseille và Lyon.

Cảnh sát sử dụng hơi cay tại Clermont-Ferrand, Grenoble, Lille và Nice. Riêng tại Nice, xe vòi rồng được triển khai sau khi người biểu tình không chấp hành yêu cầu lùi lại.

Trước đợt biểu tình, Bộ trưởng Nunez cảnh báo các nhóm cực tả đã phát tán lời kêu gọi tấn công công trình công cộng trên mạng.

Ngoài các đơn vị thông thường, Pháp huy động lực lượng tinh nhuệ, cảnh sát kỵ binh, trực thăng, thiết bị bay không người lái và hệ thống chống thiết bị bay không người lái.

Xe bọc thép, xe vòi rồng cũng được đặt trong trạng thái sẵn sàng, trong khi lệnh giới nghiêm tại một số khu vực tiếp tục có hiệu lực.

Hoạt động văn hóa, du lịch và kinh doanh tại thủ đô chịu ảnh hưởng nặng nề. Bảo tàng Louvre, Orsay, Picasso và Trung tâm triển lãm Grand Palais đóng cửa trong ngày 24-10. Hội chợ nghệ thuật Art Basel Paris tại Grand Palais hủy chương trình cuối tuần nhằm bảo đảm an toàn cho người tham gia.

Nhiều cửa hàng cũng gia cố mặt tiền, trong bối cảnh khoảng 3.000 cửa hiệu và cơ sở thương mại bị đập phá, cướp bóc trong đợt bất ổn tuần trước.

Làn sóng biểu tình tại Pháp khởi đầu từ tháng 9, khi học sinh phản đối tình trạng thiếu giáo viên và cơ sở vật chất trường học xuống cấp, sau đó mở rộng với sự tham gia của người lao động và các công đoàn bất bình trước chi phí sinh hoạt tăng cao, dịch vụ công quá tải.

Trong khi chính quyền tăng cường biện pháp an ninh, Tổng thư ký Liên đoàn Lao động Dân chủ Pháp (CFDT) Marylise Léon chỉ trích việc hạn chế biểu tình, cho rằng người dân cần được lắng nghe.