Pháp mở chiến dịch truy tìm người gây bạo loạn, yêu cầu giới nghiêm cục bộ

(GLO)- Ngày 19-10, Thủ tướng Pháp Sébastien Lecornu thông báo triển khai chiến dịch thực thi pháp luật quy mô lớn nhằm truy tìm, xử lý những người liên quan đến các vụ bạo loạn và cướp phá cuối tuần qua.

Riêng tại khu vực Paris, gần 200 điều tra viên sẽ phân tích hình ảnh để nhận diện nghi phạm gây bạo loạn.

Cảnh sát Paris thành lập nhóm chuyên trách rà soát dữ liệu từ camera giám sát công cộng, camera tại các cửa hàng và những đoạn video đăng trên mạng xã hội.

Một chiếc ô tô bốc cháy tại quảng trường République trong cuộc bạo loạn ngày 17-10. Ảnh: AP

Ông Lecornu cho biết hoạt động điều tra sẽ được tiến hành có hệ thống, tiếp nối các biện pháp xử lý ban đầu

Về bảo đảm an ninh, Thủ tướng Lecornu yêu cầu xem xét giới nghiêm cục bộ từ tối 19-10, song loại trừ việc áp dụng trên toàn Paris.

Ông không loại trừ khả năng ban bố tình trạng khẩn cấp nếu cần thiết, nhưng đánh giá các biện pháp giới hạn theo địa bàn phù hợp hơn ở thời điểm hiện tại.

Làn sóng bất ổn bùng phát ngày 17-10, khi khoảng nửa triệu người xuống đường trên khắp nước Pháp phản đối chi phí sinh hoạt tăng cao, sau nhiều tuần học sinh biểu tình đòi cải thiện điều kiện học tập.

Các cuộc tuần hành ban đầu diễn ra ôn hòa, nhưng tại một số nơi, những nhóm bên ngoài đoàn biểu tình đã tấn công lực lượng an ninh, đốt phương tiện, phá hoại công trình công cộng và cướp hàng hóa.

Tình trạng đốt phá, cướp bóc tiếp diễn trong ngày 18-10 tại Paris và một số thành phố khác.

Tòa thị chính có từ thế kỷ XIX ở Limoges bị hỏa hoạn nghiêm trọng, khiến phần mái sụp đổ.

Tại Marseille, cơ quan chức năng cấm các cuộc biểu tình và tụ tập từ 12 giờ đến 20 giờ ngày 19-10.

Theo Bộ Nội vụ Pháp, hơn 2.500 người đã bị bắt, gần 1.000 cảnh sát và hiến binh bị thương.

Bộ trưởng Nội vụ Laurent Nunez thừa nhận lực lượng chức năng không kiểm soát được tình hình tại một số thành phố lớn, dù khoảng 60.000 nhân viên chấp pháp được huy động trên toàn quốc ngày 17-10.

Ông Nunez đã đề nghị từ chức, nhưng Tổng thống Emmanuel Macron không chấp thuận nhằm duy trì sự chỉ huy liên tục đối với lực lượng an ninh.

Tổng thống yêu cầu làm rõ những thiếu sót trong công tác dự báo, thu thập thông tin và tổ chức ứng phó, đồng thời sớm điều chỉnh phương thức triển khai lực lượng tại hiện trường.