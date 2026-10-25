Pháp siết chặt an ninh giữa lúc biểu tình lan rộng, gần 1.000 người bị bắt

(GLO)- Gần 1.000 người bị bắt giữ trong các cuộc biểu tình ở Pháp trong ngày 24-10, nhằm phản đối chi phí sinh hoạt gia tăng và những bất cập trong giáo dục. Đụng độ vẫn xảy ra tại nhiều thành phố dù nhà chức trách triển khai 70.000 cảnh sát và hiến binh.

Theo Bộ Nội vụ Pháp, khoảng 410.000 người tham gia biểu tình trên cả nước, trong khi Tổng Liên đoàn Lao động Pháp (CGT) ước tính số người xuống đường khoảng 800.000. Tại thủ đô Paris, 2 bên lần lượt đưa ra con số 110.000 và 250.000 người.

Đa số cuộc tuần hành diễn ra ôn hòa trước khi xuất hiện đụng độ vào cuối ngày. Tại Paris, cảnh sát sử dụng hơi cay và vòi rồng để giải tán khoảng 500 thanh niên trùm đầu sau khi cuộc tuần hành kết thúc.

Những người biểu tình nấp sau một tấm ván ép khi cảnh sát chống bạo động và hiến binh Pháp sử dụng vòi rồng trong cuộc biểu tình được cấp phép do các công đoàn lao động tổ chức tại Paris ngày 24-10. Ảnh: Reuters

Ở Marseille, một số người đốt thùng rác, chặn đường và ném đá, chai lọ về phía lực lượng an ninh. Cảnh sát cho biết một số cửa hàng, trong đó có 2 tiệm trang sức, bị cướp phá.

Bộ trưởng Nội vụ Laurent Nunez cho biết số người bị bắt có thể tiếp tục tăng. Theo ông, các nhóm có nguy cơ gây rối đã tách khỏi đoàn tuần hành để phá hoại tài sản và tấn công lực lượng chức năng.

Nhà chức trách cũng thu giữ nhiều vật dụng có thể được sử dụng làm vũ khí. Hai người bị thương nặng được ghi nhận tại Clermont-Ferrand và Toulouse.

Đợt biểu tình mới ở Pháp diễn ra 1 tuần sau các vụ bạo lực khiến nhiều công trình công cộng bị phá hoại, hàng trăm cửa hàng bị cướp phá và 2.700 người bị bắt.

Chính quyền tăng cường bảo vệ các khu thương mại, hạn chế người biểu tình tiếp cận trung tâm thành phố và áp dụng giới nghiêm tại một số khu vực.

Đánh giá về hoạt động bảo đảm an ninh ngày 24-10, Bộ trưởng Nunez cho rằng việc bảo vệ cửa hàng đạt kết quả tốt hơn tuần trước, dù vẫn xảy ra cướp phá tại một số địa phương. Ông bảo vệ cách ứng phó của cảnh sát và bác bỏ cáo buộc chính quyền trấn áp phong trào biểu tình.