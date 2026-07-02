Tin thế giới sáng 2-7: Nga ồ ạt không kích Kiev

(GLO)- Nga ồ ạt không kích Kiev; Đàm phán gián tiếp Mỹ - Iran tại Doha đạt tiến triển tích cực; Giá dầu thế giới giảm xuống mức thấp nhất trong 4 tháng, Hỏa hoạn thảm khốc tại chung cư 10 tầng ở Antwerp của Bỉ... là những thông tin quốc tế nổi bật sáng 2-7.

Nga ồ ạt không kích Kiev

Các vụ nổ đã làm rung chuyển thủ đô Kiev của Ukraine đêm 1-7, chỉ vài giờ sau khi Tổng thống Volodymyr Zelensky cảnh báo rằng Nga đang chuẩn bị cho một cuộc tấn công quy mô lớn khác nhắm vào Ukraine.

Các nhân viên cứu hộ làm việc tại hiện trường vụ tấn công vào một tòa nhà dân cư giữa lúc Nga đang tấn công vào Kiev, Ukraine, ngày 2-7-2026.

Người dân Kiev đã đổ xô đến các ga tàu điện ngầm dưới lòng đất để trú ẩn, nhiều người còn dựng lều cho một đêm dài phía trước.

Thị trưởng Kyiv Vitali Klitschko báo cáo về những thiệt hại do mảnh vỡ UAV gây ra tại nhiều khu vực trong thành phố, bao gồm một vụ hỏa hoạn tại một khách sạn ở quận Shevchenkivskyi. Hiện chưa có báo cáo nào về thương vong.

Các kênh giám sát nguồn mở cho hay, Nga đã triển khai tới 10 máy bay ném bom chiến lược, dấu hiệu cho thấy một cuộc tấn công tên lửa hàng loạt.

Theo Kyiv Independent, những tiếng nổ rất lớn đã dội lên ở Kiev khoảng 2h sáng 2-7. Cảnh báo không kích đã được ban bố tại nhiều khu vực của Ukraine, và các vụ nổ cũng được báo cáo ở thành phố Zaporizhia (miền Nam) cùng thành phố Pavlohrad thuộc tỉnh Dnipropetrovsk. Các vụ nổ cũng được ghi nhận ở Sumy và Kharkiv ở phía đông bắc Ukraine.

Đàm phán gián tiếp Mỹ - Iran tại Doha đạt tiến triển tích cực

Qatar cho biết các cuộc gặp gián tiếp tại Doha giữa các nhà đàm phán Mỹ và Iran đã đạt được “tiến triển tích cực” về các vấn đề liên quan đến Bản ghi nhớ Islamabad.

Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Qatar. Ảnh: Anadolu

Trong bài đăng trên mạng xã hội X, người phát ngôn Bộ Ngoại giao Qatar Majed Al Ansari viết: "Các nhà trung gian hòa giải của Qatar và Pakistan đã kết thúc những cuộc gặp riêng với các nhà đàm phán của Mỹ và Iran tại Doha vào ngày 1-7 với những tiến triển tích cực đạt được về các vấn đề liên quan đến Bản ghi nhớ Islamabad, dựa trên kết quả của Hội nghị thượng đỉnh Hồ Lucerne”.

Ông Al Ansari cho biết thêm: "Các bên đã nhất trí tiếp tục thảo luận trong thời gian tới và cuộc gặp tiếp theo sẽ được lên lịch vào thời điểm sớm nhất, có thể là sau lễ tang của cố Lãnh tụ tối cao Iran Ali Khamenei".

Ông Khamenei thiệt mạng trong một cuộc tấn công của Mỹ và Israel vào ngày 28-2. Lễ tang của ông dự kiến ​​diễn ra vào thứ Sáu (3-7).

Giá dầu thế giới giảm xuống mức thấp nhất trong 4 tháng sau diễn biến đàm phán Mỹ - Iran

Giá dầu thế giới trong phiên 1-7 giảm hơn 1% xuống mức thấp nhất trong bốn tháng khi tiến triển các cuộc đàm phán Mỹ - Iran giúp thị trường dịu bớt lo ngại về nguồn cung.

Giá dầu Brent chốt phiên giảm 1,89% xuống 71,57 USD/thùng, trong khi giá dầu ngọt nhẹ (WTI) của Mỹ giảm 1,32% xuống còn 68,58 USD/thùng. Cả hai loại dầu này đều ở mức giá thấp nhất kể từ tháng Ba.

Một trạm xăng ở Mỹ. Ảnh: AP

Theo chuyên gia Ole Hansen của Saxo Bank, các cuộc đàm phán Mỹ - Iran tại Qatar được đánh giá tích cực khiến giá dầu tiếp tục đi xuống và có thể giảm thêm. Tổng thống Mỹ Donald Trump cũng đánh giá tích cực về quan hệ với Iran sau các cuộc gặp gần đây.

Chuyên gia Phil Flynn tại Price Futures Group nhận định rằng thị trường kỳ vọng dòng chảy dầu qua eo biển Hormuz sẽ ổn định, mở đường cho sản lượng toàn cầu tăng mạnh.

Tại Mỹ, dự trữ dầu thô thương mại giảm 3,8 triệu thùng trong tuần trước xuống còn 408,4 triệu thùng, mức thấp nhất kể từ tháng 9/2018, nhưng vẫn thấp hơn dự báo giảm 4,5 triệu thùng của giới phân tích.

Hỏa hoạn thảm khốc tại chung cư 10 tầng ở Antwerp của Bỉ

Ngày 1-7, một vụ hỏa hoạn dữ dội đã xảy ra tại một tòa nhà chung cư 10 tầng thuộc thành phố Antwerp, Bỉ.

Vụ việc đã khiến ít nhất 5 người thiệt mạng và hàng chục người khác bị thương. Đích thân Vua Philippe của nước này, đã nhanh chóng có mặt tại hiện trường để chia buồn và động viên các nạn nhân cùng lực lượng cứu hộ.

Hiện trường vụ cháy. Ảnh: Reuters

Tòa chung cư gặp nạn là một tòa nhà lớn cao 10 tầng, nơi sinh sống của hơn 200 cư dân. Ngọn lửa bùng phát dữ dội và khói đen nhanh chóng bao trùm toàn bộ các tầng. Ban đầu, các báo cáo có sự nhầm lẫn về vị trí phát hỏa khi cho rằng lửa bắt nguồn từ tầng 10 hoặc tầng 8. Tuy nhiên, các cuộc điều tra sau đó xác định ngọn lửa thực chất bùng lên từ tầng trệt, với nguyên nhân sơ bộ được cho là do sự cố kỹ thuật.

Do tổn thất cấu trúc tòa nhà quá lớn, toàn bộ cư dân không thể quay lại đây sinh sống và đang được chính quyền hỗ trợ tìm nơi ở tạm thời.

Cháy rừng nghiêm trọng tại miền Nam nước Pháp, hơn 2.200 người phải sơ tán

Ngày 1-7, các vụ cháy rừng lớn đầu tiên trong năm đã đồng loạt bùng phát tại miền Nam nước Pháp, buộc cơ quan chức năng phải sơ tán hàng ngàn người và huy động lực lượng cứu hỏa khổng lồ.

Nhiều khu vực tại đây hiện đang được đặt trong tình trạng báo động đỏ và "nguy cơ cháy rất cao" do thời tiết khô nóng và gió mạnh.

Cơ quan chức năng đã phải ban hành lệnh sơ tán và lệnh trú ẩn tại chỗ cho các thị trấn lân cận, đồng thời đóng cửa một số tuyến đường do khói đen dày đặc. Ảnh: Reuters

Tại khu vực giáp ranh giữa tỉnh Aude và Hérault, một đám cháy lớn đã bùng phát cách thành phố Narbonne khoảng 30 km về phía bắc. Dưới tác động của sức gió mạnh lên tới 80 km/giờ, ngọn lửa đã nhanh chóng thiêu rụi khoảng 800 héc-ta diện tích rừng và thảm thực vật.

Khoảng 420 lính cứu hỏa, 30 cảnh sát cùng hàng loạt phương tiện chuyên dụng bao gồm 6 máy bay cỡ lớn và 1 trực thăng chữa cháy đã được triển khai. Cơ quan chức năng đã phải ban hành lệnh sơ tán và lệnh trú ẩn tại chỗ cho các thị trấn lân cận, đồng thời đóng cửa một số tuyến đường do khói đen dày đặc.