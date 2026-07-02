Tin thế giới tối 1-7: Ukraine tấn công loạt cơ sở chiến lược của Nga

Ukraine tấn công loạt cơ sở chiến lược của Nga

Ngày 1-7, Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky cho biết các lực lượng của nước này đã tấn công một cơ sở công nghiệp quốc phòng mang tính “chiến lược” của Liên bang Nga tại tỉnh Penza, nơi phát triển và sản xuất các linh kiện cho vũ khí tên lửa được sử dụng trong các cuộc tấn công nhằm vào Ukraine.

Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky phát biểu với báo giới tại Kiev

Bộ Tổng tham mưu Ukraine sau đó xác định mục tiêu là Viện Nghiên cứu Đo lường Vật lý Cổ phần (NIIFI), một trong những nhà sản xuất hàng đầu của Liên bang Nga về thiết bị đo lường phục vụ lĩnh vực vũ trụ, hàng không và quân sự.

Doanh nghiệp này là một phần của Russian Space Systems, công ty con thuộc tập đoàn nhà nước Roscosmos, chuyên sản xuất các cảm biến cho tên lửa Iskander, Kalibr và Kh-101; các linh kiện dành cho máy bay Su-34, Su-35 và Tu-95MS; đồng thời chế tạo thiết bị phục vụ các vệ tinh quân sự của Liên bang Nga.

Bộ Tổng tham mưu Ukraine cho biết họ đã xác nhận các đòn tấn công trúng mục tiêu và khói bốc lên tại cơ sở này, trong khi mức độ thiệt hại đầy đủ vẫn đang được đánh giá.

Phía Liên bang Nga chưa đưa ra bình luận tức thời về thông tin mà Tổng thống Ukraine đưa ra ở trên.

Israel trừng phạt 37 ví tiền điện tử liên quan IRGC

Ngày 1-7, Bộ trưởng Quốc phòng Israel, ông Israel Katz, thông báo áp đặt lệnh trừng phạt 37 ví tiền điện tử có liên quan tới Lực lượng Vệ binh Cách mạng Hồi giáo Iran (IRGC).

Theo thông báo từ văn phòng của ông Katz, số tiền trong các ví này có tổng trị giá khoảng 24 triệu shekel, đã được sử dụng để tài trợ cho nhiều lực lượng thân Iran, trong đó có phong trào Hezbollah ở Liban.

Đồng tiền điện tử Bitcoin. Ảnh minh họa

Cuộc điều tra sâu hơn cũng phát hiện rằng trong vài năm qua, hàng chục triệu USD đã được chuyển tới các tổ chức liên quan Iran thông qua các ví tiền điện tử này.

Bộ trưởng Katz cho biết: “Chiến dịch chống Iran không chỉ diễn ra trên chiến trường, mà còn trong cuộc chiến nhằm cắt đứt nguồn tài chính. Mỗi USD không đến được tay IRGC là một USD sẽ không đến được Hezbollah, Hamas, lực lượng Houthi và các lực lượng thân Iran. Chúng tôi sẽ tiếp tục nhắm mục tiêu vào mọi tuyến tài trợ của các lực lượng thân Iran, ở bất cứ đâu và bằng mọi biện pháp”.

Động thái trên diễn ra vài tuần sau khi Mỹ triển khai chiến dịch nhằm làm gián đoạn các mạng lưới ngân hàng ngầm của Iran và đã phong tỏa lượng tiền điện tử trị giá gần 500 triệu USD có liên quan tới chính quyền Iran.

Theo Bộ Ngoại giao Mỹ, các mạng lưới ngân hàng ngầm của Iran giúp chính quyền nước này né tránh các lệnh trừng phạt, bất chấp chiến dịch “gây sức ép tối đa” mà Mỹ áp đặt đối với Iran.

Nga: Nhập khẩu xăng để ổn định thị trường nhiên liệu

Nga đang phải thực hiện một loạt biện pháp để ổn định thị trường nhiên liệu, trong đó có cả biện pháp bất thường đối với một quốc gia xuất khẩu dầu mỏ lớn nhất thế giới là nhập khẩu xăng từ nước ngoài.

Trong tình trạng thiếu nhiên liệu trong những ngày gần đây trên toàn nước Nga, hai nhiệm vụ được đặt ra cho Chính phủ là tăng nguồn cung thị trường và duy trì giá nhiên liệu hợp lý về mặt kinh tế.

Hàng xe xếp hàng mua xăng tại một trạm xăng ở trung tâm Moskva. Ảnh: TTXVN

Theo đó, Nga sẽ sử dụng nguồn dự trữ. Theo Tổng thống Vladimir Putin, lượng nhiên liệu tích lũy đã được đưa vào thị trường lên tới 1,7 triệu tấn, gần bằng cùng kỳ năm ngoái.

Việc sửa chữa các nhà máy lọc dầu cũng được tăng tốc. Công suất của các nhà máy lọc dầu lớn nhất đang được đẩy đến tối đa, dự kiến sản lượng tháng 7 sẽ vượt mức tháng 6.

Chính phủ cũng đã ra lệnh cấm xuất khẩu xăng và nhiên liệu máy bay. Ngoài ra, chính phủ có thể cho phép sản xuất xăng và dầu diesel với tiêu chuẩn thấp hơn, xuống đến Euro-2 trong một năm. Việc nhập khẩu loại xăng này cũng có thể được cho phép. Các nhà phân tích lưu ý rằng điều này sẽ cho phép sử dụng naphtha mà không cần tinh chế sâu, làm tăng nguồn cung xăng lên hàng trăm nghìn tấn mỗi tháng. Tuy nhiên, loại nhiên liệu này có thể không an toàn cho các loại xe hiện đại.

Mỹ ban bố tình trạng khẩn cấp về điện vì nắng nóng cực đoan

Ngày 30-6, Bộ Năng lượng Mỹ đã ban bố tình trạng khẩn cấp đối với hệ thống điện lớn nhất nước này khi đợt nắng nóng cực đoan tiếp tục bao trùm nhiều bang, khiến nhu cầu sử dụng điện tăng vọt và làm gia tăng nguy cơ mất cân bằng cung - cầu điện trong những ngày cao điểm.

Nắng nóng cực đoan tiếp tục bao trùm nhiều bang ở Mỹ. Ảnh minh họa: Reuters

Lệnh khẩn cấp được áp dụng đối với hệ thống điện PJM Interconnection, đơn vị vận hành lưới điện lớn nhất Bắc Mỹ, cung cấp điện cho khoảng 67 triệu người dân tại 13 bang và thủ đô Washington D.C.

Theo PJM Interconnection, phụ tải điện dự kiến đạt khoảng 160.000 MW trong ngày 1-7 và tăng lên khoảng 162.000 MW trong ngày 2-7, trong khi một số nhà máy điện vẫn chịu các giới hạn vận hành do quy định môi trường hoặc yêu cầu kỹ thuật. Nhà điều hành lưới điện cảnh báo tình trạng này có thể ảnh hưởng đến độ ổn định của hệ thống nếu xảy ra thêm các sự cố ngoài dự kiến.

Đợt nắng nóng hiện bao phủ phần lớn khu vực miền Trung và miền Đông nước Mỹ, với nền nhiệt tại nhiều nơi dao động từ 32 đến 38°C, trong khi nhiệt độ cảm nhận có thể lên tới 40 - 46°C.