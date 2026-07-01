Mỹ thúc đẩy điều tra hoạt động "du lịch sinh con" sau phán quyết của Tòa án Tối cao

(GLO)- Ngày 30-6, Bộ Tư pháp Mỹ (DOJ) đã yêu cầu các công tố viên liên bang ưu tiên điều tra các vụ việc liên quan đến hoạt động "du lịch sinh con", động thái được đưa ra ngay sau khi Tòa án Tối cao Mỹ giữ nguyên nguyên tắc quyền công dân theo nơi sinh.

Mỹ tập trung điều tra hình thức gian lận liên quan đến "du lịch sinh con". Ảnh: HQ/AI

Theo chỉ đạo của Bộ Tư pháp, các công tố viên được yêu cầu tập trung xử lý những trường hợp người nước ngoài bị nghi nhập cảnh vào Mỹ bằng thị thực không định cư, nhưng khai báo không đúng mục đích để sinh con tại nước này. Các cuộc điều tra có thể xem xét những hành vi vi phạm, như: gian lận thị thực, gian lận điện tử, hoặc rửa tiền nếu có đủ căn cứ pháp lý.

Ngoài ra, Bộ Tư pháp cũng yêu cầu tăng cường phối hợp với Bộ An ninh Nội địa, nhằm phát hiện và xử lý các cá nhân, tổ chức bị cáo buộc hỗ trợ người nước ngoài vào Mỹ sinh con thông qua việc khai báo sai mục đích nhập cảnh.

Trước đó, Tòa án Tối cao Mỹ ra phán quyết bác nỗ lực của chính quyền Tổng thống Donald Trump, nhằm hạn chế quyền công dân theo nơi sinh đối với trẻ em sinh trên lãnh thổ Mỹ mà cha mẹ không phải là công dân hoặc thường trú nhân hợp pháp.

Với phán quyết có tỷ lệ biểu quyết 6-3, Tòa án Tối cao khẳng định việc cấp quyền công dân theo Tu chính án thứ 14 của Hiến pháp Mỹ vẫn tiếp tục được áp dụng, trong đó hầu hết trẻ em sinh trên lãnh thổ Mỹ đều được công nhận là công dân Mỹ bất kể tình trạng nhập cư của cha mẹ.

Trước đó, Chính phủ Mỹ cho rằng việc tự động cấp quốc tịch theo nơi sinh đã góp phần thúc đẩy hoạt động "du lịch sinh con". Tuy nhiên, phán quyết của Tòa án Tối cao không thay đổi quy định về quyền công dân theo nơi sinh.

Theo quy định hiện hành của Mỹ, việc sinh con trên lãnh thổ nước này không bị coi là hành vi vi phạm pháp luật. Tuy nhiên, từ năm 2020, cơ quan lãnh sự Mỹ bắt đầu từ chối cấp thị thực du lịch, nếu xác định mục đích chính của chuyến đi là sinh con để đứa trẻ được hưởng quốc tịch Mỹ. Trong khi đó, những trường hợp khai báo sai sự thật khi xin thị thực hoặc tham gia các đường dây tổ chức "du lịch sinh con" vẫn có thể bị điều tra và xử lý theo các quy định của pháp luật liên bang.