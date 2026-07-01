(GLO)- Ngày 30-6, Tòa án quận trung tâm ở Jakarta (Indonesia) tuyên phạt cựu Bộ trưởng Giáo dục Indonesia Nadiem Makarim 10 năm tù giam trong vụ án tham nhũng liên quan chương trình mua sắm máy tính Chromebook cho các trường học trong giai đoạn đại dịch COVID-19.

Theo phán quyết của tòa, ông Nadiem Makarim (41 tuổi) bị xác định phạm tội tham nhũng trong quá trình triển khai chương trình mua sắm Chromebook. Hội đồng xét xử cho rằng hoạt động mua sắm này đã gây thiệt hại cho ngân sách nhà nước, đồng thời các thiết bị sau khi được mua về không được khai thác, sử dụng hiệu quả, đủ căn cứ cấu thành hành vi phạm tội theo quy định của pháp luật Indonesia.

Nhà đồng sáng lập Gojek lĩnh 10 năm tù trong vụ án liên quan Chromebook. Ảnh: ELISA VALENTA/BT

Ngoài mức án 10 năm tù, tòa còn buộc ông Makarim bồi hoàn cho Nhà nước 859 tỷ rupiah (khoảng 53 triệu USD). Trường hợp không thực hiện nghĩa vụ này, tài sản của ông có thể bị kê biên, bán đấu giá để thu hồi khoản tiền bồi thường. Nếu giá trị tài sản vẫn không đủ, ông sẽ phải chấp hành thêm 190 ngày tù thay cho phần nghĩa vụ tài chính còn thiếu.

Ông Nadiem Makarim là đồng sáng lập ứng dụng gọi xe Gojek và từng được xem là một trong những gương mặt tiêu biểu của hệ sinh thái khởi nghiệp công nghệ Indonesia. Ông gia nhập nội các của cựu Tổng thống Joko Widodo năm 2019 và giữ chức Bộ trưởng Giáo dục đến năm 2024.

Theo hồ sơ vụ án, Bộ Giáo dục Indonesia đã triển khai chương trình mua hơn một triệu máy tính Chromebook sử dụng hệ điều hành ChromeOS của Google nhằm thúc đẩy quá trình chuyển đổi số trong trường học trong thời kỳ đại dịch COVID-19. Cơ quan công tố cho rằng chương trình này gây thiệt hại cho ngân sách nhà nước do giá mua bị nâng khống và phát sinh nhiều khoản chi không cần thiết.

Đối với cáo buộc xung đột lợi ích, cựu bộ trưởng cho biết Google không trực tiếp tham gia quá trình mua sắm Chromebook, đồng thời khoản đầu tư của Google vào Gojek không liên quan đến chương trình giáo dục. Ông cũng khẳng định đã từ bỏ toàn bộ quyền biểu quyết và vai trò điều hành tại Gojek khi đảm nhiệm cương vị bộ trưởng từ năm 2019 và chỉ còn là cổ đông thông thường.

Google không bị truy tố trong vụ án và đã bác bỏ mọi cáo buộc sai phạm. Trong khi đó, GoTo Group, doanh nghiệp được thành lập sau khi Gojek sáp nhập với Tokopedia năm 2021, cho biết ông Nadiem Makarim không còn giữ bất kỳ vị trí quản lý hay quyền quyết định nào tại doanh nghiệp kể từ khi rời Gojek để tham gia chính trường.