Năm 2024, thương vong trẻ em do vũ khí nổ tăng cao kỷ lục

(GLO)- Theo báo cáo dựa trên số liệu của Liên hợp quốc, trong năm 2024, gần 12.000 trẻ em trên toàn thế giới đã thiệt mạng hoặc bị thương do xung đột-con số cao nhất từ năm 2006 đến nay, tương đương mức tăng 42% so với năm 2020.

Trước đây, trẻ em trong vùng chiến sự chủ yếu tử vong do suy dinh dưỡng, bệnh tật hoặc hệ thống y tế suy yếu. Tuy nhiên, xu hướng giao tranh gia tăng tại các thành phố-đặc biệt ở Dải Gaza, Sudan và Ukraine-khiến thương vong do bom đạn tăng mạnh.

Một em nhỏ bị thương được điều trị tại bệnh viện ở thành phố Gaza. Ảnh tư liệu-minh họa: THX/TTXVN

Save the Children cho biết hơn 70% thương vong trẻ em trong các vùng chiến sự năm 2024 là do vũ khí nổ như tên lửa và lựu đạn, cao hơn mức trung bình 59% giai đoạn 2020-2024.

Bà Narmina Strishenets-Cố vấn cấp cao của Save the Children UK-bày tỏ quan ngại trẻ em đang chịu tác động nghiêm trọng trong các cuộc xung đột trên thế giới hiện nay, khi nhiều nơi lẽ ra phải an toàn với trẻ em như nhà ở, trường học hay sân chơi lại bị ảnh hưởng bởi các cuộc tấn công.

Các chuyên gia y tế cũng cảnh báo trẻ em dễ bị tổn thương hơn người lớn trước các vụ nổ, do đặc điểm sinh lý và quá trình hồi phục phức tạp hơn. Bác sĩ Paul Reavley, đồng sáng lập Liên minh Paediatric Blast Injury Partnership, nhấn mạnh: “Cấu trúc cơ thể và sinh lý của trẻ khiến các em chịu ảnh hưởng nghiêm trọng và nặng nề hơn so với người lớn”.

Những khu vực gây thương vong trẻ em nhiều nhất năm 2024 gồm Gaza và Bờ Tây, Sudan, Myanmar, Ukraine và Syria. Riêng Gaza tiếp tục là nơi có tỷ lệ thương vong trẻ em cao nhất thế giới, với khoảng 20.000 trẻ thiệt mạng kể từ khi xung đột bùng phát vào tháng 10-2023.