(GLO)- Công ty quốc phòng Fire Point của Ukraine đã bắt đầu sản xuất hàng loạt tên lửa đạn đạo chiến thuật FP-7 và dự kiến sẽ đưa chúng vào hoạt động từ cuối năm 2025.

Fire Point cũng đồng thời công bố việc phát triển phiên bản mở rộng FP-9 với tầm bắn kéo dài, biến thể này dự kiến được đưa vào sử dụng từ giữa năm 2026.

Ukraine sản xuất hàng loạt tên lửa đạn đạo chiến thuật FP-7 và phát triển phiên bản mở rộng FP-9. Ảnh: GD&TĐ

Theo các thông số kỹ thuật đã công bố, tên lửa FP-7 có tầm bắn lên tới 200 km và được trang bị đầu đạn nặng 150 kg. Loại đạn này được thiết kế để tấn công các mục tiêu chiến thuật ở cự ly trung bình, có tốc độ khoảng 1.500 m/s và độ chính xác với sai số vòng tròn khoảng 14 m.

Thời gian bay lên tới 250 giây và được triển khai từ các bệ phóng mặt đất và thời gian bay không quá 4 phút.

Trong khi đó, tên lửa FP-9 có tầm bắn xa hơn đáng kể, lên tới 855 km; tốc độ 2.200 m/s và có khả năng mang đầu đạn nặng 800 kg lên độ cao tới 70 km. Độ chính xác của nó ước tính khoảng 20 m, cho phép tấn công hiệu quả các mục tiêu nằm sâu trong hậu phương.

Công ty Fire Point không tiết lộ chi tiết về thiết kế của các tên lửa này, chỉ nhấn mạnh rằng việc phát triển chúng là một phần trong nỗ lực tăng cường năng lực phòng thủ của Ukraine.

Mô hình tên lửa FP-5 mà Công ty Fire Point đang sản xuất mỗi ngày. Ảnh: Army Recognition/vtcnews

Được biết, Công ty này hiện đang sản xuất 3 tên lửa hành trình FP-5 Flamingo mỗi ngày.

Số lượng tên lửa được sản xuất không phụ thuộc vào năng lực thực tế mà phụ thuộc vào đơn đặt hàng và có thể sản xuất thêm nếu cần thiết.

Tuy nhiên, mẫu vũ khí này được cho là hoạt động kém hiệu quả khi tầm bắn thực tế ngắn hơn so với cam kết và tương đối dễ bị đánh chặn.

Trước đó, vào tháng 9, Tổng thống Volodymyr Zelensky từng tuyên bố, Ukraine đang đẩy mạnh phát triển vũ khí tầm xa. Các cuộc thử nghiệm gần đây đã thành công và bước tiếp theo là đưa vào sản xuất hàng loạt.