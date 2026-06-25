Hàn Quốc bắt lãnh đạo giáo phái Shincheonji vì cáo buộc thao túng bầu cử

(GLO)- Tòa án Quận trung tâm Seoul ngày 25-6 đã phát lệnh bắt giữ ông Lee Man-hee, nhà sáng lập và lãnh đạo giáo phái Shincheonji (Tân Thiên Địa), với cáo buộc ép buộc hàng chục nghìn tín đồ gia nhập đảng Sức mạnh Nhân dân (PPP) nhằm tác động đến các cuộc bầu cử trong nội bộ đảng.

Ông Lee Man-hee, nhà sáng lập và lãnh đạo giáo phái Shincheonji. Ảnh chụp màn hình video SBS World News

Lệnh bắt được ban hành sau khi lực lượng đặc nhiệm, gồm công tố viên và cảnh sát, đề nghị truy tố ông Lee với các cáo buộc cản trở hoạt động kinh doanh và vi phạm Đạo luật đảng phái chính trị. Tòa án cho biết quyết định này được đưa ra do lo ngại nghi phạm có thể tiêu hủy chứng cứ.

Theo cơ quan điều tra, trong giai đoạn từ tháng 7-2021 đến tháng 1-2024, ông Lee bị nghi đã sử dụng mạng lưới chi nhánh của giáo phái để gây sức ép buộc ít nhất 56.472 tín đồ đăng ký gia nhập PPP, nhằm gây ảnh hưởng đến cuộc bầu cử sơ bộ chọn ứng viên tổng thống năm 2021 và các cuộc bầu cử sơ bộ chuẩn bị cho tổng tuyển cử năm 2024.

Các điều tra viên nghi ngờ chiến dịch này, trong đó có hoạt động ủng hộ nỗ lực tranh cử tổng thống của ông Yoon Suk Yeol, được thực hiện nhằm đổi lấy những ưu đãi dành cho giáo phái, bao gồm việc tạo điều kiện mở rộng hoặc chuyển đổi mục đích sử dụng các cơ sở của Shincheonji.

Những hành vi bị điều tra diễn ra trong thời gian PPP là đảng cầm quyền dưới thời cựu Tổng thống Yoon Suk Yeol. Ông Yoon đã bị phế truất sau khi ban bố thiết quân luật trong thời gian ngắn vào tháng 12-2024.

Ông Lee xuất hiện tại phiên xem xét lệnh bắt giữ trong tình trạng phải chống gậy và có người của giáo phái hỗ trợ. Ông không trả lời các câu hỏi của báo giới. Trước đó, Shincheonji phản đối đề nghị bắt giữ với lý do ông Lee tuổi cao, sức khỏe yếu và luôn hợp tác với quá trình điều tra.

Trước đó, vào đầu năm nay, lực lượng công tố và cảnh sát Hàn Quốc cũng điều tra về nghi vấn mối liên hệ giữa một số tổ chức tôn giáo, trong đó có Shincheonji và Giáo hội Thống nhất (Unification Church) với các chính trị gia. Đây là một phần trong loạt cuộc điều tra rộng hơn dưới thời Tổng thống Lee Jae Myung nhằm làm rõ các cáo buộc liên quan đến chính quyền cựu Tổng thống Yoon Suk Yeol và phu nhân.

Trước đó vài tháng, bà Han Hak-ja, lãnh đạo Giáo hội Thống nhất, cũng bị bắt và truy tố với cáo buộc chỉ đạo cấp dưới hối lộ phu nhân cựu Tổng thống Yoon cùng một nghị sĩ thân cận để đổi lấy các ưu đãi trong hoạt động kinh doanh.

Hồi tháng 4, tòa phúc thẩm tuyên phạt bà Kim Keon Hee, vợ ông Yoon Suk Yeol, 4 năm tù với nhiều tội danh, trong đó có hành vi nhận quà xa xỉ từ một quan chức của Giáo hội Thống nhất.