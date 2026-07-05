Tổng thống Thổ Nhĩ Kỳ: Israel không được phá hoại thỏa thuận Mỹ - Iran

Tổng thống Thổ Nhĩ Kỳ cho rằng nỗ lực hòa bình tại Trung Đông không thể thành công nếu thiếu sự ủng hộ của khu vực và Israel không được phép cản trở nỗ lực chung đó.

Trong cuộc họp báo tại Istanbul ngày 4.7 cùng Thủ tướng Pakistan Shehbaz Sharif, Tổng thống Thổ Nhĩ Kỳ Recep Tayyip Erdogan chỉ trích chính phủ Israel tính cản trở thỏa thuận hòa bình giữa Mỹ và Iran do Pakistan làm trung gian, theo hãng thông tấn Anadolu.

Tổng thống Thổ Nhĩ Kỳ Recep Tayyip Erdogan. Ảnh: REUTERS

"Chúng tôi đang theo dõi sát sao những hành động của chính quyền Israel nhằm phá hoại thỏa thuận Mỹ - Iran. Chính phủ nghiện chiến tranh hiện nay của Israel không được phép nhấn cả khu vực chúng ta vào mùi thuốc súng và máu một lần nữa", ông Erdogan nói.

Tổng thống Thổ Nhĩ Kỳ tuyên bố nước này muốn một không khí hòa bình và an ninh cho tất cả các bên tại khu vực, bất kể đức tin của họ là gì. "Không giải pháp nào có thể bền vững nếu thiếu sức mạnh từ ý chí và sự đóng góp của các nước trong khu vực", ông Erdogan chỉ ra.

Trước đây, Tổng thống Thổ Nhĩ Kỳ cũng từng nhiều lần lên án những chiến dịch quân sự của Israel tại Dải Gaza, Lebanon và Syria.

Bất chấp việc Mỹ và Iran đạt thỏa thuận ngừng bắn để đàm phán thỏa thuận hòa bình toàn diện hơn, Israel vẫn tiếp tục hiện diện trên lãnh thổ Lebanon và chỉ rút quân khi lực lượng Hezbollah giải giáp vũ khí hoàn toàn.

Phía Israel giải thích rằng nước này không phải là một bên của thỏa thuận và không liên quan đến kết quả đàm phán, dù cũng đã dừng cuộc chiến với Iran.

Tổng thống Mỹ Donald Trump ngày 4.7 cho biết mối quan hệ giữa ông và Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu vẫn rất tốt nhưng tuyên bố rằng ông Netanyahu "biết ai là người quyết định".

Ông Trump cho hay ông Netanyahu đã đề nghị một cuộc gặp tại Nhà Trắng và sự kiện này có thể diễn ra vào tuần sau, sau khi hội nghị thượng đỉnh NATO (ngày 7 - 8.7) tại Thổ Nhĩ Kỳ kết thúc.

Theo Vi Trân (thanhnien.vn)