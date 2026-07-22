Tin thế giới sáng 22-7: Tổng thống Ukraine miễn nhiệm tổng tư lệnh vũ trang, mời cựu bộ trưởng quốc phòng trở lại

(GLO)- Tổng thống Ukraine miễn nhiệm tổng tư lệnh vũ trang, mời cựu bộ trưởng quốc phòng trở lại; Mỹ cảnh báo tăng cường tấn công nếu Iran tiếp tục có hành động đe dọa; Houthi tuyên bố chặn 6 tàu định tiếp cận Ả rập Xê út... là những thông tin quốc tế nổi bật sáng 22-7.

Tổng thống Ukraine miễn nhiệm tổng tư lệnh vũ trang, mời cựu bộ trưởng quốc phòng trở lại

Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky ngày 21-7 đã quyết định thay thế Tổng tư lệnh Các Lực lượng Vũ trang Ukraine Oleksandr Syrsky.

Ông Mykhailo Drapatiy sẽ đảm nhiệm cương vị này thay cho ông Oleksandr Syrsky.

Ông Mykhailo Drapatiy. Ảnh: ua.news

Đồng thời, ông Zelensky đề nghị ông Fedorov trở lại đảm nhận "một vị trí quan trọng trong chính phủ", cho phép ông thống nhất các hoạt động về công nghệ của nhà nước và thúc đẩy lĩnh vực này phát triển. Tuy nhiên, chưa rõ ông Fedorov có chấp nhận đề nghị hay không cũng như chức vụ cụ thể.

Sau khi ông Fedorov bị miễn nhiệm, ông Zelensky đã bổ nhiệm cựu chỉ huy các chiến dịch đặc biệt Yevhen Khmara vào chiếc ghế Bộ trưởng Quốc phòng bỏ trống.

Trên mạng xã hội Telegram, Tổng thống Zelensky viết: "Tôi đã quyết định rằng ông Mykhailo Drapatiy sẽ trở thành Tổng tư lệnh mới của Lực lượng vũ trang Ukraine. Cùng với Mykhailo, Yevhen Khmara (quyền Bộ trưởng Quốc phòng) và Pavlo Palisa (Phó chánh văn phòng Tổng thống), chúng tôi đã xác định cách cải tổ cơ cấu của Bộ Tổng tham mưu Lực lượng vũ trang Ukraine."

Mỹ cảnh báo tăng cường tấn công nếu Iran tiếp tục có hành động đe dọa

Tổng thống Mỹ Donald Trump ngày 21-7 tuyên bố Mỹ sẽ tiếp tục gia tăng sức ép quân sự đối với Iran nếu Tehran không chấm dứt các hành động mà Washington cho là đe dọa lực lượng Mỹ và an ninh hàng hải tại Trung Đông, đồng thời cảnh báo sẽ không cho phép Iran khôi phục chương trình hạt nhân.

Tổng thống Mỹ Donald Trump phát biểu tại Nhà Trắng. Ảnh: THX/TTXVN

Phát biểu tại Nhà Trắng trong cuộc hội đàm với Tổng thống Liban Joseph Aoun, Tổng thống Trump cho biết Mỹ sẽ đáp trả sau khi ít nhất 3 quân nhân Mỹ thiệt mạng trong các vụ tấn công nhằm vào lực lượng Mỹ cuối tuần qua. Ông Trump lưu ý đến nay Washington vẫn "rất kiềm chế" trong các hoạt động quân sự.

Tổng thống Trump nhấn mạnh nếu xung đột tiếp diễn, Mỹ có thể mở rộng các cuộc không kích nhằm vào nhiều mục tiêu hạ tầng chiến lược của Iran, trong đó có các cơ sở năng lượng, cầu và các công trình phục vụ quân sự. Theo Tổng thống Mỹ, các chiến dịch quân sự thời gian qua đã gây thiệt hại nghiêm trọng cho năng lực quân sự và chương trình hạt nhân của Iran, khiến nước này sẽ mất nhiều năm để khôi phục.

Cùng ngày, Bộ trưởng Chiến tranh Pete Hegseth cho hay Mỹ vẫn để ngỏ khả năng đối thoại với Iran, song khẳng định Washington sẽ đáp trả mạnh nếu Tehran tiếp tục các hành động nhằm vào tàu thương mại hoặc lực lượng Mỹ tại khu vực.

Iran cảnh báo Mỹ, Houthi tuyên bố chặn 6 tàu định tiếp cận Ả rập Xê út

Quân đội Iran hôm 21/7 cảnh báo lực lượng Mỹ sẽ phải hứng chịu tổn thất thảm khốc, nếu liều lĩnh phát động tấn công bộ binh vào Iran. Cùng ngày, Houthi - nhóm vũ trang đồng minh của Iran tuyên bố đã chặn 6 tàu hàng định tiếp cận các vùng biển của Ả rập Xê út.

Một tàu chở hàng trên Biển Đỏ. Ảnh: Cục Truyền thông Houthi.

Trả lời phỏng vấn đài phát thanh địa phương Goftogoo tối 21-7, người phát ngôn quân đội Iran Mohammad Reza Akraminia khẳng định các lực lượng vũ trang Iran đã chuẩn bị kỹ lưỡng cho kịch bản bị kẻ thù tấn công bộ binh. Nếu xung đột leo thang theo hướng này, quân đội Mỹ sẽ đánh mất lợi thế kỹ thuật và lập tức bị hủy diệt bởi mưa hỏa lực của Iran.

Cảnh báo của người phát ngôn quân đội Iran đưa ra trong bối cảnh một số phương tiện truyền thông khu vực và quốc tế gần đây đề cập khả năng Mỹ có thể triển khai bộ binh đánh chiếm các đảo của Iran trên vịnh Ba Tư.

Liên quan tình hình thực địa, truyền thông khu vực đêm qua cho biết còi báo động tiếp tục được kích hoạt và vang lên trên khắp Bahrain. Đây là lần thứ 3 trong ngày, cảnh báo về hoạt động tấn công thù địch nhằm vào Bahrain được ban hành.

Israel xây dựng “rào chắn” chia cắt Dải Gaza

Truyền thông Israel đưa tin các hình ảnh vệ tinh mới công bố cho thấy quân đội Israel đang xây dựng một tuyến đê bằng đất quy mô lớn nhằm chia cắt khu vực tại Dải Gaza do nước này kiểm soát với phần lãnh thổ còn lại.

Hình ảnh vệ tinh cho thấy một phần của hàng rào đất, cắt ngang giữa hình ảnh, đang được quân đội Israel xây dựng ở phía nam Dải Gaza. Một bên là hai căn cứ quân sự, và bên kia là khu lều trại Muwasi của người Palestine. Ảnh: Planet Labs PBC

Theo dữ liệu vệ tinh, hơn 23 km đê đất đã được xây dựng trong những tháng gần đây, chạy xuyên qua nhiều khu dân cư Palestine đã bị quân đội Israel phá hủy.

Chiều dài này tương đương hơn một nửa chiều dài của toàn bộ Dải Gaza, vốn dài khoảng 40 km, rộng khoảng 11 km và là nơi sinh sống của hơn 2 triệu người Palestine.

Lực lượng Phòng vệ Israel (IDF) cũng xác nhận đã xây dựng một rào chắn vật lý dọc theo khu vực gọi là "Đường Vàng" (Yellow Line)-ranh giới rút quân của Israel theo thỏa thuận ngừng bắn với Phong trào Hồi giáo Hamas đạt được vào tháng 10-2025.

Mỹ đưa chuyến bay viện trợ nhân đạo đầu tiên tới Cuba trong gói hỗ trợ mới

Bộ Ngoại giao Mỹ cho biết ngày 21-7, Washington đã đưa một chuyến bay viện trợ nhân đạo tới Cuba. Đây là hoạt động đầu tiên trong cam kết hỗ trợ mới trị giá 100 triệu USD, được triển khai song song với các biện pháp của Mỹ nhằm gia tăng sức ép lên La Habana.

Nhân viên chất các kiện hàng lên chuyến bay viện trợ nhân đạo đến Cuba tại sân bay ở Miami. Ảnh: AP

Ngoại trưởng Mỹ Marco Rubio hồi tháng 5 cho biết Washington đang đề xuất một gói viện trợ chưa từng có dành cho Cuba, nhằm hỗ trợ người dân nước này, trong bối cảnh Mỹ đã ngăn chặn phần lớn các chuyến vận chuyển dầu tới Cuba và gia tăng các biện pháp trừng phạt tài chính.

Theo Bộ Ngoại giao Mỹ, gói viện trợ được chuyển tới Cuba hôm 21-7 bao gồm lương thực và các bộ dụng cụ vệ sinh, đủ hỗ trợ tối đa 700 gia đình.

Trong bối cảnh Cuba tiếp tục đối mặt với nhiều khó khăn về năng lượng và đời sống dân sinh, các hoạt động hỗ trợ nhân đạo và những động thái ngoại giao liên tiếp xuất hiện trong những ngày gần đây. Diễn biến này cho thấy, bên cạnh các hoạt động cứu trợ trực tiếp, các hoạt động nhân đạo và ngoại giao đang trở thành cầu nối thúc đẩy hợp tác quốc tế nhằm chia sẻ trách nhiệm trước những khó khăn mà Cuba đang phải đối mặt.