Tin thế giới tối 21-7: Sập đường hầm thủy điện tại Ấn Độ, hàng chục người thương vong

(GLO)- Mỹ tiếp tục ban hành cảnh báo an ninh tại Trung Đông đối với công dân; Iran tuyên bố hạ sát thêm binh sĩ Mỹ tại Jordan; Sập đường hầm thủy điện tại Ấn Độ, hàng chục người thương vong... là những thông tin quốc tế nổi bật tối 21-7.

Mỹ tiếp tục ban hành cảnh báo an ninh tại Trung Đông đối với công dân

Ngày 21-7, Bộ Ngoại giao Mỹ đã ban hành cảnh báo an ninh thứ hai trong vòng 3 ngày trong bối cảnh căng thẳng tại Trung Đông leo thang, khuyến cáo công dân nước này tăng cường thận trọng.

Thông báo đăng trên trang web của Bộ Ngoại giao Mỹ nêu rõ: “Do căng thẳng gia tăng tại Trung Đông, tình hình an ninh vẫn phức tạp và có nguy cơ leo thang ngoài dự kiến. Công dân Mỹ hiện có mặt tại Trung Đông cần thận trọng, nâng cao cảnh giác và chuẩn bị ứng phó với khả năng các chuyến bay bị hủy, không phận tạm thời đóng cửa và hoạt động đi lại bị gián đoạn”.

Mỹ tiếp tục ban hành cảnh báo an ninh tại Trung Đông đối với công dân. Ảnh: Reuters

Thông báo cho biết thêm các cơ sở ngoại giao của Mỹ, kể cả những cơ sở nằm ngoài Trung Đông, đã trở thành mục tiêu tấn công. Phía Mỹ cho rằng Iran và các nhóm ủng hộ nước này có thể nhắm vào những lợi ích khác của Mỹ ở nước ngoài hoặc các địa điểm có liên quan đến Mỹ và công dân Mỹ trên toàn thế giới.

Cảnh báo được đưa ra sau một loạt vụ việc gần đây gây thương vong cho quân đội Mỹ tại khu vực. Hai quân nhân Mỹ thiệt mạng và một người vẫn mất tích sau khi Iran tấn công một căn cứ không quân ở Jordan hôm 17-7.

Iran tuyên bố hạ sát thêm binh sĩ Mỹ tại Jordan

Vệ binh Cách mạng Hồi giáo Iran (IRGC), chiều 21-7, thông báo đã tấn công loạt mục tiêu quan trọng của Mỹ tại khu vực để đáp trả hành vi thù địch. Đặc biệt, lực lượng vũ trang quyền lực nhất Iran đưa ra tuyên bố đáng chú ý về việc hạ sát thêm nhiều binh sĩ Mỹ tại Jordan.

Khói bốc lên từ một địa điểm ở Jordan bị Iran tập kích. Ảnh: CBSnews

Thông báo mới nhất của IRGC, tên lửa đạn đạo và máy bay không người lái của lực lượng này đã đánh trúng khu nhà ở của lính Mỹ tại vùng Al-Rukban, Đông Bắc Jordan. Đòn tập kích đã khiến nhiều binh sĩ Mỹ thiệt mạng.

Tuy nhiên, thông tin này chưa được cả quân đội Mỹ, chính quyền Jordan cũng như các nguồn độc lập xác nhận. Bộ Quốc phòng Jordan chỉ thông báo rằng hệ thống phòng không nước này vừa đánh chặn thành công 5 máy bay không của Iran xâm nhập.

Về tình hình eo biển Hormuz, Cơ quan an ninh hàng hải Vương quốc Anh (UKMTO) trưa ngày 21-7 cho biết có một tàu dầu bị tấn công bởi một vũ khí chưa xác định, tại vị trí cách thành phố Limah của Oman chỉ khoảng 13km về phía Đông. Tuy nhiên, các thông tin chi tiết khác không được đề cập.

Quân đội Liban triển khai thí điểm lực lượng tại 3 ngôi làng ở miền Nam

Ngày 20-7, quân đội Liban chính thức triển khai lực lượng tại 3 ngôi làng ở miền Nam nước này trong khuôn khổ giai đoạn thử nghiệm của thỏa thuận ba bên giữa Liban, Israel và Mỹ.

Đây được xem là phép thử đầu tiên nhằm hiện thực hóa kế hoạch Israel rút quân khỏi miền Nam Liban, chuyển giao trách nhiệm an ninh cho Beirut sau nhiều năm căng thẳng dọc khu vực biên giới.

Quân đội Liban triển khai tại lối vào ngôi làng Zawtar al-Gharbiya. Ảnh: Reuters

Các hoạt động tại "khu vực thí điểm" đã được triển khai tại 3 ngôi làng Froun, Srifa và Zawtar al-Gharbiya dưới sự điều phối của Nhóm Điều phối Quân sự về Liban do Mỹ bảo trợ. Theo cơ chế đã thống nhất, Lực lượng Vũ trang Liban (LAF) sẽ từng bước tiếp quản các vị trí mà quân đội Israel rút khỏi.

Trong 3 địa điểm được lựa chọn, Froun và Srifa nằm ngoài vùng đệm do quân đội Israel kiểm soát, trong khi Zawtar al-Gharbiya vẫn thuộc khu vực an ninh do Israel hiện diện. Theo thỏa thuận, quân đội Israel sẽ rút khỏi ngôi làng này để lực lượng Liban tiếp quản.

Sập đường hầm thủy điện tại Ấn Độ, hàng chục người thương vong

Cảnh sát huyện Namchi cho biết lực lượng chức năng đã đưa được 10 thi thể ra khỏi đường hầm thủy điện bị sập tại khu vực Samardung, thuộc Dự án thủy điện Teesta giai đoạn VI ở bang Sikkim, Đông Bắc Ấn Độ.

Vụ việc xảy ra khi 25 cán bộ và công nhân đang làm việc bên trong đường hầm. Nhà chức trách cảnh báo số người thiệt mạng có thể tăng do công tác tìm kiếm, cứu nạn vẫn đang được tiến hành.

Hiện trường vụ nổ đường hầm thụy điện. Ảnh: Reuters

Tập đoàn thủy điện quốc gia Ấn Độ (NHPC) - đơn vị triển khai dự án, cho biết sự cố được cho là liên quan đến một túi khí methane trong các tầng đá bất ngờ thoát ra, gây nổ và tạo ra lượng lớn khói cùng khí độc trong đường hầm. Trong khi đó, chính quyền địa phương cho biết khu vực cửa hầm đã bị đất đá vùi lấp sau một vụ sạt lở. Khí độc khiến một số nhân viên cứu hộ bị chóng mặt, thậm chí bất tỉnh khi tìm cách tiếp cận các nạn nhân.

Thủ tướng Ấn Độ Narendra Modi đã điện đàm với Thủ hiến Sikkim Prem Singh Tamang, yêu cầu huy động mọi nguồn lực cần thiết để hỗ trợ công tác cứu nạn và các gia đình bị ảnh hưởng.