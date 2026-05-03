Tin thế giới tối 3-5: Ukraine tuyên bố tấn công 2 tàu chở dầu của Nga

(GLO)- Ukraine tuyên bố tấn công 2 tàu chở dầu của Nga; Ngành quốc phòng Israel nợ hơn 4 tỷ USD; Ấn Độ: Cháy tòa nhà ở New Delhi, nhiều người thương vong; Áo bắt giữ đối tượng liên quan thuốc diệt chuột trong sản phẩm HiPP... là những thông tin quốc tế nổi bật tối 3-5.

Ukraine tuyên bố tấn công 2 tàu chở dầu của Nga

Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky cho biết lực lượng nước này đã tấn công hai tàu chở dầu thuộc “hạm đội bóng tối” của Nga tại khu vực cửa cảng Novorossiysk, Biển Đen.

“Các binh sĩ tiếp tục thực thi các biện pháp trừng phạt đối với hạm đội tàu chở dầu bí mật của Nga. Hai tàu như vậy đã bị tấn công tại vùng biển gần cửa cảng Novorossiysk. Những tàu chở dầu này đã được sử dụng để vận chuyển dầu. Giờ thì chúng sẽ không còn được sử dụng nữa,” Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky tuyên bố ngày 3-5.

Xuồng không người lái Ukraine tiếp cận một tàu chở dầu gần cảng Novorossiysk, Nga. Video: Telegram/Volodymyr Zelensky

Nhà lãnh đạo Ukraine đồng thời công bố đoạn video ghi lại cảnh một xuồng không người lái trên biển của Ukraine tiếp cận tàu chở dầu Nga, và cho biết các tàu nói trên hiện đã bị vô hiệu hóa.

Theo Tổng thống Zelensky, chiến dịch tấn công tàu dầu do Tổng Tham mưu trưởng Lực lượng Vũ trang Ukraine Andrii Hnatov chỉ huy, với sự tham gia của đơn vị phản gián thuộc Cơ quan An ninh Ukraine (SBU) và Hải quân Ukraine. Ông cũng gửi lời cảm ơn đến các lực lượng tham gia chiến dịch

“Năng lực tấn công tầm xa của Ukraine sẽ tiếp tục được phát triển toàn diện - trên biển, trên không và trên bộ,” ông Zelensky khẳng định.

Giới chức Nga hiện chưa bình luận về vụ tấn công trên.

Ngành quốc phòng Israel nợ hơn 4 tỷ USD

Các nguồn tin nội bộ cho biết các tập đoàn quốc phòng hàng đầu nước này đang phải “ứng vốn” quy mô lớn cho nhà nước, khi Bộ Quốc phòng Israel chậm thanh toán khoảng 13 tỷ shekel (tương đương 4,3 tỷ USD) trong bối cảnh chi tiêu quân sự tăng mạnh do xung đột kéo dài.

Máy bay chiến đấu của Israel. Ảnh: THX/TTXVN

Khoản nợ chủ yếu tập trung vào 3 doanh nghiệp sản xuất quốc phòng trụ cột gồm Rafael, IAI và Elbit. Trong đó, Rafael chịu mức nợ lớn nhất, lên tới khoảng 6 tỷ shekel, liên quan đến các hệ thống phòng thủ chủ lực như Vòm sắt và David’s Sling. IAI được cho là bị nợ khoảng 4 tỷ shekel với các chương trình tên lửa Arrow 3, trong khi Elbit bị nợ khoảng 3 tỷ shekel.

So với mức nợ 10 tỷ shekel ở thời điểm cuối năm ngoái, khoản nợ quốc phòng của Israel đã tăng mạnh trong những tháng gần đây, phản ánh tốc độ mua sắm vũ khí và trang thiết bị rất lớn nhằm bù đắp hao hụt trong chiến tranh và chuẩn bị cho nguy cơ xung đột đa mặt trận, đặc biệt liên quan đến Iran và lực lượng Hezbollah ở miền Nam Liban.

Ấn Độ: Cháy tòa nhà ở New Delhi, nhiều người thương vong

Ngày 3-5, một vụ hỏa hoạn đã bùng phát dữ dội tại một tòa nhà 4 tầng thuộc khu Vivek Vihar, phía đông thủ đô New Delhi, Ấn Độ, khiến ít nhất 9 người thiệt mạng, bao gồm cả phụ nữ và trẻ em.

Ít nhất 9 người thiệt mạng sau vụ cháy tòa nhà 4 tầng ở New Delhi, Ấn Độ. Ảnh: X

Theo truyền thông địa phương, đám cháy bùng phát vào rạng sáng rồi nhanh chóng bao trùm nhiều căn hộ từ tầng 2 đến tầng 4 của tòa nhà. Ngay sau khi nhận được cuộc gọi khẩn cấp, Sở Cứu hỏa New Delhi đã điều động 14 xe cứu hỏa và hơn 80 nhân viên cứu hỏa đến hiện trường để nỗ lực không chế đám cháy. Lực lượng chức năng đã phong tỏa khu vực và tiến hành chiến dịch tìm kiếm cứu hộ quy mô lớn.

Theo thông tin từ cơ quan chức năng, các thi thể được tìm thấy ở nhiều vị trí khác nhau trong tòa nhà. Cảnh sát địa phương cho biết, trong số 9 nạn nhân xấu số có 3 trẻ em.

Nhà chức trách Ấn Độ đã mở một cuộc điều tra toàn diện để xác định chính xác nguyên nhân, bao gồm việc xem xét các lỗi về điện và các sơ suất an toàn khác.

Áo bắt giữ đối tượng liên quan thuốc diệt chuột trong sản phẩm HiPP

Cảnh sát Áo ngày 2-5 thông báo đã bắt giữ một nghi phạm 39 tuổi liên quan đến vụ phát hiện thuốc diệt chuột trong sản phẩm ăn dặm trẻ em HiPP tại Trung Âu hồi trung tuần tháng trước.

Trong thông báo, Văn phòng Cảnh sát Hình sự bang Burgenland, miền Đông nước Áo, cho biết dưới sự chỉ đạo của các công tố viên, cuộc điều tra đã được tiến hành sau khi phát hiện chất độc trong một lọ thức ăn trẻ em mua tại một siêu thị ở thành phố Eisenstadt hôm 18-4. Hiện nghi phạm đang bị thẩm vấn và cảnh sát sẽ cung cấp thêm thông tin cập nhật ngay khi có thông tin xác thực.

Áo phát hiện thuốc diệt chuột trong sản phẩm ăn dặm trẻ em HiPP. Ảnh minh họa: APA

Cảnh sát Áo xác nhận đã tìm thấy thuốc diệt chuột bên trong một lọ thức ăn dặm “Cà rốt và Khoai tây” của HiPP dành cho trẻ từ 5 tháng tuổi, sau khi một khách hàng ở bang Burgenland giao nộp lọ thức ăn vì thấy có dấu hiệu khả nghi dù vẫn chưa sử dụng. Kiểm tra sau đó phát hiện có 5 lọ thức ăn bị "tác động" trước khi được đưa ra thị trường tiêu thụ, với các đặc điểm chung gồm nhãn trắng có vòng tròn đỏ dưới đáy, nắp hỏng hoặc đã được mở, có mùi bất thường hoặc không phát ra tiếng “bật” khi mở nắp lần đầu – dấu hiệu cho thấy sản phẩm có thể đã bị can thiệp.

Sau đó, HiPP đã phải thu hồi tất cả các sản phẩm khỏi chuỗi siêu thị SPAR lớn nhất tại Áo, cũng như tại Slovakia và Cộng hòa Séc. Sản phẩm tại các thị trường châu Âu khác không thuộc diện bị ảnh hưởng.

Đảo Bali của Indonesia trở thành điểm đến du lịch số 1 thế giới

Hòn đảo du lịch nổi tiếng Bali của Indonesia vừa được nền tảng du lịch toàn cầu Tripadvisor vinh danh là “Điểm đến tốt nhất thế giới năm 2026”, vượt qua hàng loạt địa danh nổi tiếng như London (Anh), Dubai (Các tiểu vương quốc Arập thống nhất - UAE) hay Paris (Pháp) trong bảng xếp hạng thường niên “Lựa chọn của du khách - Tốt nhất trong số những sản phẩm tốt nhất” (Travellers’ Choice Best of the Best).

Bali được bao bọc bởi những cánh đồng lúa xanh mướt, bầu không khí đầy màu sắc, phong cảnh tuyệt vời và những bãi biển hoang sơ. Ảnh: Getty

Kết quả bình chọn được xây dựng dựa trên hàng triệu đánh giá và trải nghiệm thực tế của du khách toàn cầu trong năm qua. Tripadvisor mô tả Bali là “một tấm bưu thiếp sống động”, hội tụ vẻ đẹp thiên nhiên nhiệt đới, những bãi biển cát trắng, văn hóa bản địa đặc sắc cùng hệ thống nghỉ dưỡng đa dạng trải dài từ sang trọng đến gần gũi thiên nhiên.

Không chỉ nổi tiếng với nghỉ dưỡng biển, Bali còn hấp dẫn du khách nhờ chiều sâu văn hóa và các trải nghiệm khám phá đa dạng. Tripadvisor gợi ý nhiều điểm đến nổi bật như Khu bảo tồn Rừng Khỉ linh thiêng, các tour khám phá đảo Nusa Penida hay Bảo tàng PASIFIKA – nơi lưu giữ nhiều tác phẩm nghệ thuật châu Á – Thái Bình Dương.

